"Пошли эшелоны": командир ВСУ говорит о наращивании поставок оружия Украине из США

Командир 413-й ОББС Евгений Карась сообщает, что ВСУ стали получать значительно больше снарядов и техники от Соединенных Штатов.

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В последнее время наращиваются поставки оружия для Украины из США, в частности снарядов и техники, написал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Евгений Карась в своем канале в Telegram.

Таким сообщением командир отреагировал на распространенную в сети информацию об отключении спутниковых терминалов Starlink на фронтах в Украине якобы по приказу Дональда Трампа. Карась отметил, что эти сообщения — российские информационно-психологические операции.

"Пошли серьезные эшелоны поставок из США. Снаряды, техника", — написал военный.

По его словам, отключать украинской армии спутниковую связь и одновременно увеличивать военную помощь было бы нелогично.

"Связь через Starlink будет, я бы поспорил на это. Но сначала найдите мне первоисточник этого вброса", — сказал Евгений Карась.

Командир 413-й ОББС "Рейд" о поставках вооружения из США Фото: Скриншот

США наращивает поставки оружия Украине: какие причины

Командир 413 ОББС "Рейд" выразил мнение, что увеличением поставок вооружения Силам обороны Украины от США "Трамп во всю торгуется с РФ".

В информационном агентстве Reuters 3 февраля писали, что Трамп возобновляет поставки оружия Украине, а средняя стоимость вооружения со времени его победы на президентских выборах увеличилась до цифр, которых "не было с середины 2023 года". Журналисты отметили, что предыдущие задержки были связаны не с действиями администрации президента Джо Байдена, а с бездействием Конгресса США и "внутренними дебатами".

Напомним, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) объяснял, что информация об отключении Starlink в Украине была фейком. Эксперт рассказал, что 4 февраля на одном из участков фронта действительно отключали часть терминалов, но это был единичный случай из-за нарушения вопросов безопасности SpaceX. По запросу Генерального штаба ВСУ связь восстановили.

5 февраля аналитики Business Insider рассказали, как Украина может использовать лазерное оружие на передовой.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану сказал, что Украине нужно ядерное оружие для защиты от будущих нападений РФ.