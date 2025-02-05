"Пішли ешелони": командир ЗСУ говорить про нарощування постачання зброї Україні зі США

Командир 413-ї ОББС Євген Карась повідомляє, що ЗСУ стали отримувати значно більше снарядів і техніки від Сполучених Штатів.

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Останнім часом нарощуються постачання зброї для України зі США, зокрема снарядів і техніки, написав командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України Євген Карась у своєму каналі в Telegram.

Таким дописом командир відреагував на поширену в мережі інформацію про відключення супутникових терміналів Starlink на фронтах в Україні нібито за наказом Дональда Трампа. Карась зазначив, що ці повідомлення — російські інформаційно-психологічні операції.

"Пішли серйозні ешелони поставок зі США. Снаряди, техніка", — написав військовий.

За його словами, відключати українській армії супутниковий зв'язок і водночас збільшувати військову допомогу було б нелогічно.

"Звʼязок через Starlink буде, я б побився об заклад. Але спочатку найдіть мені першоджерело цього вкиду", — сказав Євген Карась.

Командир 413-ї ОББС "Рейд" про поставки озброєння зі США Фото: Скриншот

США нарощує постачання зброї Україні: які причини

Командир 413 ОББС "Рейд" висловив думку, що збільшенням постачання озброєння Силам оборони України від США "Трамп в усю торгується з РФ".

В інформаційному агентстві Reuters 3 лютого писали, що Трамп відновлює постачання зброї Україні, а середня вартість озброєння з часу його перемоги на президентських виборах збільшилася до цифр, яких "не було з середини 2023 року". Журналісти зазначили, що попередні затримки були пов'язані не з діями адміністрації президента Джо Байдена, а з бездіяльністю Конгресу США та "внутрішніми дебатами".

Нагадаємо, український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) пояснював, що інформація про відключення Starlink в Україні була фейком. Експерт розповів, що 4 лютого на одній із ділянок фронту справді відключали частину терміналів, але це був одиничний випадок через порушення питань безпеки SpaceX. За запитом Генерального штабу ЗСУ зв'язок відновили.

5 лютого аналітики Business Insider розповіли, як Україна може використовувати лазерну зброю на передовій.

4 лютого президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану сказав, що Україні потрібна ядерна зброя для захисту від майбутніх нападів РФ.