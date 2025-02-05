Россияне взорвали мост, который ВСУ заминировали "на будущее", — эксперт (видео)

По словам эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестного, оккупанты осуществили подрыв FPV-дроном на расстоянии 11 км от своих позиций, что больше стандартного радиуса действия подобных беспилотников.

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Российские операторы дронов нашли и взорвали заминированный Силами обороны Украины мост в более чем 10 км от своих позиций. Видео опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в Facebook.

На видео видно, как вражеский беспилотник обнаруживает взрывчатку под опорами и наносит по ней удар. После этого демонстрируются кадры взрыва и разрушенного моста.

"Наш враг нашел мост, который мы заботливо заминировали "на будущее", и его взорвал дроном на оптоволокне. Наверное не надо так делать", — подписал видео эксперт.

Специалист отметил, что враг взорвал мост FPV-дроном на расстоянии 11 км от линии соприкосновения.

"Больше, чем стандартная катушка", — сказал Сергей Флеш.

Ранее Фокус со ссылкой на обозревателей The War Zone писал, что российские FPV-дроны с оптоволокном имеют массивную катушку на корме с прочным тонким кабелем, благодаря которому оператор управляет БПЛА. Такая катушка позволяет сохранять связь с дроном во время полета даже на низкой высоте и внутри зданий.

Напомним, 5 февраля СМИ писали, что за январь украинские беспилотники ударили по 20 НПЗ РФ. По данным журналистов, дроны ВСУ наносят удар по вражеским объектам в течение 48 часов после выпуска с предприятия.

Также 5 февраля Сергей Флеш опубликовал видео с российским дроном-маткой "Адмирал-Авианосец", который может переносить на себе маленькие FPV-дроны. Специалист рассказал, что у таких беспилотников есть одна огромная проблема: они уязвимы для зенитных дронов и средств РЭБ.