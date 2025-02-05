Росіяни підірвали міст, який ЗСУ замінували "на майбутнє", — експерт (відео)

За словами експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестного, окупанти здійснили підрив FPV-дроном на відстані 11 км від своїх позицій, що більше за стандартний радіус дії подібних безпілотників.

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Російські оператори дронів знайшли та підірвали замінований Силами оборони України міст у понад 10 км від своїх позицій. Відео опублікував український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у Facebook.

На відео видно, як ворожий безпілотник виявляє вибухівку під опорами та завдає по ній удару. Після цього демонструються кадри вибуху та зруйнованого мосту.

"Наш ворог знайшов міст, який ми дбайливо замінували "на майбутнє", і його підірвав дроном на оптоволокні. Напевно не треба так робити", — підписав відео експерт.

Фахівець зазначив, що ворог підірвав міст FPV-дроном на відстані 11 км від лінії зіткнення.

"Більше, ніж стандартна котушка", — сказав Сергій Флеш.

Раніше Фокус із посиланням на оглядачів The War Zone писав, що російські FPV-дрони з оптоволокном мають масивну котушку на кормі з міцним тонким кабелем, завдяки якому оператор керує БПЛА. Така котушка дозволяє зберігати зв'язок із дроном під час польоту навіть на низькій висоті та всередині будівель.

Нагадаємо, 5 лютого ЗМІ писали, що за січень українські безпілотники вдарили по 20 НПЗ РФ. За даними журналістів, дрони ЗСУ завдають удару по ворожих об'єктах протягом 48 годин після випуску з підприємства.

Також 5 лютого Сергій Флеш опублікував відео з російським дроном-маткою "Адмірал-Авіаносець", який може переносити на собі маленькі FPV-дрони. Фахівець розповів, що у таких безпілотників є одна величезна проблема: вони вразливі для зенітних дронів і засобів РЕБ.