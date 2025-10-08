39% танків і більшість неробочі: скільки у росіян залишилося військової техніки, — OSINT-дослідження

OSINT-дослідник Jompy оновив свої підрахунки бронетехніки, що залишилася на російських базах зберігання. І виявилося, що в армії РФ залишилося 45% від довоєнної кількості БМП, а іншої техніки і того менше.

За підрахунками, на військових базах залишилося 39% від довоєнної кількості танків, 36% БМП, 45% бронетранспортерів і 39% артилерії. Jompy зазначає, що за останні шість місяців росіяни витягли зі зберігання всі БМП, які можна було використовувати. А ті, що залишилися, мабуть, перебувають у неробочому стані.

На базах РФ залишилося 39% від довоєнної кількості танків і 36% БМП, Фото: Соцсети

На базах РФ залишилося 45% бронетранспортерів і 39% артилерії. Фото: Соцсети

Дослідник також припустив, що у росіян залишилося не так багато бронетехніки, яку можна визначити як таку, що перебуває в нормальному стані, танків у цій категорії не залишилося і зовсім.

Практично вся техніка, що залишилася, перебуває в поганому і дуже поганому стані.

Також він написав, що багато артилерійських знарядь, що залишилися, — старих систем, снаряди до яких знайти проблематично.

"Пам'ятаю, коли загальна кількість танків була близько 60%. Зараз майже половина від початкового значення. Продовжуй у тому ж дусі, Росія, 2026 рік буде цікавим... Ще рік, і у них буде тільки те, що виходить із заводу", — написали в коментарях.

Сотні БМП перебувають у неробочому стані Фото: Соцсети

Також Jompy зазначив, що жоден танк, який перебуває на зберіганні, не перебуває в досить хорошому стані, щоб його можна було швидко відремонтувати: "Інакше ті деякі, які мають досить гарний вигляд на зображеннях, уже зникли б", — написав він.

А OSINT-дослідник Якуб Яновський оновив наочний графік втрат російської техніки.

Список знищеної російської техніки Фото: Oryx

Також дослідники показали супутникові фото, на яких видно величезну кількість техніки, що стоїть на полігонах, мабуть, чекаючи ремонту.

Більшість російської техніки на полігонах у жалюгідному стані Фото: Соцсети

Але більшість із БМП і танків, на їхню думку, відремонтувати неможливо.

Нагадаємо, раніше Jompy писав, що в РФ з 111 Центральної бази резерву танків почали забирати старі БМП для потреб російської армії. З Хабаровського краю везуть ту техніку, яку ще можна відремонтувати, хоча вся вона перебуває в жалюгідному стані.

Тим часом узимку 2025 року медіа Budiness Insider аналізували орієнтовну кількість БМП РФ. З'ясувалося, річні втрати бронетехніки росіян — на рівні 6 тис. од.