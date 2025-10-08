39% танків і більшість неробочі: скільки у росіян залишилося військової техніки, — OSINT-дослідження
OSINT-дослідник Jompy оновив свої підрахунки бронетехніки, що залишилася на російських базах зберігання. І виявилося, що в армії РФ залишилося 45% від довоєнної кількості БМП, а іншої техніки і того менше.
За підрахунками, на військових базах залишилося 39% від довоєнної кількості танків, 36% БМП, 45% бронетранспортерів і 39% артилерії. Jompy зазначає, що за останні шість місяців росіяни витягли зі зберігання всі БМП, які можна було використовувати. А ті, що залишилися, мабуть, перебувають у неробочому стані.
Дослідник також припустив, що у росіян залишилося не так багато бронетехніки, яку можна визначити як таку, що перебуває в нормальному стані, танків у цій категорії не залишилося і зовсім.
Практично вся техніка, що залишилася, перебуває в поганому і дуже поганому стані.
Також він написав, що багато артилерійських знарядь, що залишилися, — старих систем, снаряди до яких знайти проблематично.
"Пам'ятаю, коли загальна кількість танків була близько 60%. Зараз майже половина від початкового значення. Продовжуй у тому ж дусі, Росія, 2026 рік буде цікавим... Ще рік, і у них буде тільки те, що виходить із заводу", — написали в коментарях.
Також Jompy зазначив, що жоден танк, який перебуває на зберіганні, не перебуває в досить хорошому стані, щоб його можна було швидко відремонтувати: "Інакше ті деякі, які мають досить гарний вигляд на зображеннях, уже зникли б", — написав він.
А OSINT-дослідник Якуб Яновський оновив наочний графік втрат російської техніки.
Також дослідники показали супутникові фото, на яких видно величезну кількість техніки, що стоїть на полігонах, мабуть, чекаючи ремонту.
Але більшість із БМП і танків, на їхню думку, відремонтувати неможливо.
Нагадаємо, раніше Jompy писав, що в РФ з 111 Центральної бази резерву танків почали забирати старі БМП для потреб російської армії. З Хабаровського краю везуть ту техніку, яку ще можна відремонтувати, хоча вся вона перебуває в жалюгідному стані.
Тим часом узимку 2025 року медіа Budiness Insider аналізували орієнтовну кількість БМП РФ. З'ясувалося, річні втрати бронетехніки росіян — на рівні 6 тис. од.