Прорыв классических войн ХХ века: зачем Россия накапливает танки, — нардеп

Военно-промышленный комплекс РФ работает на полную мощность и часть вооружений остается на складах. Таким образом Россия накапливает военную технику для агрессии против стран Европы.

Российская Федерация неэффективна в войне против Украины, так как это война беспилотных систем. Но против европейцев ситуация может быть иной. Об этом рассказал в эфире "Единых новостей" заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

По словам зампреда, Вооруженные силы РФ возможно планируют масштабную общевойсковую операцию по лекалам войн прошлого века с классическими прорывами танков и бронетехники. Для этого Москва наращивает производство вооружения и создает необходимые резервы.

"Российский военно-промышленный комплекс работает на сегодняшний день на полную. И работает больше на склады. То есть бронетехника и танки, которая в настоящее время производится они идут на склады", — сказал Чернев.

Он отметил, что европейские партнеры не имеют опыта дроновой войны, который был приобретен Вооруженными силами Украины. Это может создать условия для танковых ударов россиян.

"Европейские страны, страны НАТО не имеют опыта ведения войны дронами, поэтому там возможен условный прорыв бронетехникой или танками, как это происходило в классических войнах ХХ века", — подчеркнул депутат.

Подготовка РФ к войне с НАТО

Аналогичное мнение по поводу вероятной агрессии РФ против европейских стран озвучивали и аналитики американского Института изучения войны (ISW). Согласно отчетам, Россия, вероятно, готовится к длительной военной конфронтации с НАТО, активно накапливая вооружение и военную технику. А на планы Москвы указывают утечки документов "Уралвагонзавода" — основного производителя российских танков. Согласно опубликованным данным, предприятие намерено значительно увеличить выпуск бронетехники с 2027 года.

В частности, речь идет о 1 118 новых и модернизированных танках Т-90М и Т-90М2, которые планируется произвести в период с 2027 по 2029 год. Наибольшие объемы выпуска запланированы на 2028 год — 428 танков за год.

Для сравнения, в настоящее время, по оценкам ISW, "Уралвагонзавод" производит от 3 до 15 танков в месяц. Аналитики отмечают, что реализация таких масштабов возможна лишь при решении двух ключевых проблем: нехватки квалифицированных специалистов и обхода западных санкций для закупки высокоточных станков.

"Планируемое увеличение производства указывает на то, что Россия планирует военные непредвиденные обстоятельства за пределами текущей войны в Украине — на фоне своих текущих операций "нулевой фазы" против Европы. Москва стремится проецировать силу против НАТО", — отмечается в отчете ISW.

Напомним, Фокус перевел статью портала Army Recognition "Эксклюзивный анализ: Недавно российский Т-90М был уничтожен украинским FPV-беспилотником, что выявило слабость танковой обороны НАТО". В материале говорится о противостоянии танков с беспилотными системами в современных боевых действиях.