Аналитики проекта ORYX во время войны в Украине отыскали 140 визуальных подтверждений уничтожения или повреждения российских танков Т-90М "Прорыв". Последние случаи потери этой модели — из-за попадания 300-долларового FPV-дрона, который уничтожает технику за несколько миллионов. Как опыт российско-украинской войны повлиял на производителей танков стран-членов НАТО? На что именно следует обратить внимание, чтобы укрепить Leopard, Abrams и Challenger?

429-й отдельный полк беспилотных систем ВСУ "Ахиллес" в очередной раз продемонстрировал, как недорогие дроны-камикадзе с видом от первого лица меняют соотношение сил на современном поле боя. Во время недавних операций украинские операторы применили FPV-дроны для нанесения ударов и вывода из строя российского Т-90М "Прорыв" — самого современного и самого дорогого основного боевого танка (ОБТ) в российском арсенале. Несмотря на свою передовую броню и средства защиты, эта машина, стоимостью 4,5 миллиона долларов, оказалась крайне уязвимой для роя дронов, которые стоили в разы дешевле.

Фокус перевел статью портала Army Recognition "Эксклюзивный анализ: Недавно российский Т-90М был уничтожен украинским FPV-беспилотником, что выявило слабость танковой обороны НАТО". В статье объясняется, какой вред FPV-дроны наносят российским танкам с современной защитой и почему на это следует обратить внимание оружейникам Запада.

Танки на войне — слабые места Т-90М "Прорыв" РФ

Танк Т-90М, официально поступивший на вооружение России в 2020 году, является вершиной развития российской бронетанковой техники с улучшенной реактивной броней "Реликт", модернизированной системой управления огнем и повышенной живучестью, предназначенной для противостояния современным ПТУРам. Однако его поражение при встрече с украинскими FPV-дронами подчеркивает рост угрозы со стороны дешевых и простых в развертывании БПЛА, способных поражать слабые места танка, такие как моторный отсек, оптика и боевое снаряжение. В этом случае операторы дронов из подразделения "Ахиллес" успешно обошли традиционную броневую защиту, направив дроны с полезной нагрузкой в самые уязвимые места, что заставило экипаж эвакуироваться и вывело танк из строя.

Этот случай не только сигнализирует о тактическом успехе Украины, но и вызывает беспокойство, выходящее далеко за пределы текущего конфликта. Для НАТО это событие является наглядной демонстрацией того, что даже самые современные ОБТ в арсенале Запада, такие как немецкий Leopard 2A8, американский M1A2 Abrams SEP v3 или будущий британский танк Challenger 3, подвержены тем же уязвимостям в случае массовых атак FPV-дронов. Эти западные танки были разработаны для защиты от проникающих боеприпасов и управляемых ракет, однако их броня и системы активной защиты не оптимизированы для противодействия роям небольших, точных и одноразовых авиационных систем, атакующих под нестандартными углами.

Как изменилось использование танков на войне

Война в Украине полностью изменила способ применения ОБТ. Танки, которые когда-то считались решающим острием наземных наступательных операций, все чаще вынуждены действовать под постоянной угрозой разведки с воздуха и атак БПЛА. Это изменение не повлияло на актуальность тяжелой бронетехники, но вызвало острую потребность в адаптации танковой доктрины и технологий. Выживание теперь зависит не от пассивной защиты, а от способности отражать воздушные угрозы до того, как они нанесут удар. Антидронные решения, от электронных глушилок и ракет с радиолокационным наведением до компактных систем направленной энергии, станут главными составляющими модернизации танков в будущем.

Эксклюзивные комментарии западных экспертов в области обороны подтверждают эту новую реальность. Отставной командир немецкого танка Leopard 2 рассказал Army Recognition: "Война в Украине доказывает, что бронетехника не может полагаться только на свою броню. Если дроны стоимостью в несколько сотен евро могут уничтожить танки стоимостью в несколько миллионов евро, нашу доктрину придется немедленно изменить. Защита должна стать как электронной, так и физической". Американский оборонный аналитик в свою очередь также подчеркнул, что "танки НАТО не застрахованы от этой угрозы. Если каждая бронетанковая бригада не будет иметь средств РЭБ и глушения, а также оружия направленной энергии, НАТО понесет катастрофические потери на начальных этапах будущего высокоинтенсивного конфликта".

Какие решения для Leopard, Abrams и Challenger

Эту насущную необходимость уже признают ведущие западные производители в оборонной отрасли. Компания Rheinmetall, недавно выпустившая танк Leopard 2A8, сообщила, что будущие версии танка будут оснащены передовыми средствами противодействия дронам, включая встроенные датчики и активные системы защиты, предназначенные для обнаружения и нейтрализации небольших воздушных угроз. Модульная архитектура немецкого Leopard 2A8 делает его пригодным для установки дополнительных систем противодействия БПЛА, что, вероятно, станет стандартом для всех флотов НАТО.

General Dynamics Land Systems, производитель Abrams, также инвестирует в интеграцию модулей ПВО ближнего действия и глушилок непосредственно в американский танк Abrams M1A2 SEP v3. В ходе испытаний в США изучаются системы противодействия беспилотникам, устанавливаемые на бронированных шасси. Тем временем компания BAE Systems разрабатывает Challenger 3 с цифровой инфраструктурой, которая позволит быстро проводить модернизацию, в том числе интегрировать лазерные или электромагнитные технологии противодействия беспилотникам.

Эти инициативы указывают на будущее, в котором основной боевой танк станет не просто тяжело бронированной машиной, а мобильным узлом в более широкой экосистеме противодействия беспилотникам. Вскоре танки смогут оснащаться собственными многоуровневыми системами защиты от беспилотных угроз и сопровождаться машинами поддержки, оборудованными мощными системами радиоэлектронной борьбы и лазерными системами. В этом смысле уроки войны в Украине способствуют интеграции бронетанковых войск и противовоздушной обороны, заставляя танк эволюционировать в гибридную платформу, способную как выживать во время атаки роев дронов, так и активно отражать ее.

Пример Украины показывает, что танковые войны следующего поколения будут разворачиваться не в дуэлях между стальными гигантами, а в сложной борьбе с невидимыми, быстрыми и дешевыми воздушными охотниками. НАТО должно адаптировать свою бронетанковую доктрину к этой реальности, иначе оно рискует увидеть, как его самые современные наземные платформы будут нейтрализованы в будущих конфликтах. Уничтожение танка Т-90М FPV-дронами — это не просто проблема России. Это стратегическое предупреждение для всех военных держав, которые до сих пор считают танк бесспорным символом превосходства на поле боя.