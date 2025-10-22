В Тульской области РФ установят аэростаты против украинских БПЛА: что известно (фото)

Украинские БПЛА продолжают наносить удары по российским регионам, атакуя заводы, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру. Для защиты таких целей применяются системы РЭБ, комплексы ПВО и антидроновые сети. Однако одним из перспективных направлений остаются аэростатные заграждения.

Одно из предприятий химической промышленности в Тульской области РФ объявило в сентябре 2025 года тендер на закупку аэростатов для защиты своих объектов от атак украинских БПЛА, сообщает российское издание Daily Storm. Название компании-заказчика не уточняется, однако в регионе работает несколько крупных химических производств.

Производством аэростатов занимается российская компания "Стратосферные системы". Стоимость проекта превышает 9 миллионов рублей (110 тысяч долларов), а завершение монтажа конструкции ожидается примерно через месяц.

По данным производителя, система включает несколько аэростатов, между которыми натягивается специальная сетка, предназначенная для перехвата дронов. Кроме того, на аэростаты могут устанавливаться системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперты портала "Милитарный", однако, выражают сомнения в эффективности подобной защиты, отмечая, что поддерживать аэростатное заграждение в воздухе постоянно практически невозможно. Предполагается, что аэростаты будут подниматься лишь в случае повышенной угрозы или по сигналу разведки.

Защита объектов от БПЛА. Решения российской компании "Стратосферные системы" Фото: Открытые источники

Применение аэростатов в военных конфликтах

Технология аэростатной защиты появилась еще во время Первой мировой войны. Свисающие тросы и цепи мешали вражеской авиации и нередко приводили к крушениям самолетов. В годы Второй мировой аэростаты активно использовались для обороны советских крупных городов от налетов Люфтваффе.

В Великобритании в годы Битва за Британию в составе эскадрильи Королевских ВВС служило подразделение Balloon Command, которое применяло барражирующие воздушные шары. Они вынуждали вражеские самолеты лететь выше, что снижало точность ударов. В 1940 году британцы подняли 1466 шаров, из них 450 только над Лондоном.

Британский аэростат. 1940 года Фото: Архивное фото

Напомним, в сентябре украинские беспилотники зафиксировали в небе российские надувные объекты неизвестного назначения. Специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов отметил, что это может быть российский разведывательный объект.

В мае стало известно, что украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также оборудования для ретрансляции сигналов беспилотников.