У Тульській області РФ встановлять аеростати проти українських БПЛА: що відомо (фото)

Українські БПЛА продовжують завдавати ударів по російських регіонах, атакуючи заводи, енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру. Для захисту таких цілей застосовуються системи РЕБ, комплекси ППО та антидронові сітки. Однак одним із перспективних напрямків залишаються аеростатні загородження.

Одне з підприємств хімічної промисловості в Тульській області РФ оголосило у вересні 2025 року тендер на закупівлю аеростатів для захисту своїх об'єктів від атак українських БПЛА, повідомляє російське видання Daily Storm. Назву компанії-замовника не уточнюють, проте в регіоні працює кілька великих хімічних виробництв.

Виробництвом аеростатів займається російська компанія "Стратосферні системи". Вартість проєкту перевищує 9 мільйонів рублів (110 тисяч доларів), а завершення монтажу конструкції очікується приблизно через місяць.

За даними виробника, система включає кілька аеростатів, між якими натягується спеціальна сітка, призначена для перехоплення дронів. Крім того, на аеростати можуть встановлюватися системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Експерти порталу "Мілітарний", однак, висловлюють сумніви в ефективності подібного захисту, зазначаючи, що підтримувати аеростатне загородження в повітрі постійно практично неможливо. Передбачається, що аеростати підійматимуться лише в разі підвищеної загрози або за сигналом розвідки.

Захист об'єктів від БПЛА. Рішення російської компанії "Стратосферні системи" Фото: Відкриті джерела

Застосування аеростатів у військових конфліктах

Технологія аеростатного захисту з'явилася ще під час Першої світової війни. Звисаючі троси і ланцюги заважали ворожій авіації та нерідко призводили до катастроф літаків. У роки Другої світової аеростати активно використовувалися для оборони радянських великих міст від нальотів Люфтваффе.

У Великій Британії в роки Битви за Британію в складі ескадрильї Королівських ВПС служив підрозділ Balloon Command, який застосовував повітряні кулі, що баражують. Вони змушували ворожі літаки летіти вище, що знижувало точність ударів. У 1940 році британці підняли 1466 куль, з них 450 тільки над Лондоном.

Британський аеростат. 1940 року Фото: Архівне фото

Нагадаємо, у вересні українські безпілотники зафіксували в небі російські надувні об'єкти невідомого призначення. Фахівець із РЕБ Сергій Бескрестнов зазначив, що це може бути російський розвідувальний об'єкт.

У травні стало відомо, що українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, а також обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників.