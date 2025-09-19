"Флеш" показал надувные цели РФ, снятые дронами ВСУ: летали "единички" и "коровы" (видео)

Украинские беспилотники зафиксировали в небе надувные цели Российской Федерации, которые носил ветер над полями, реками и лесами. В одном случае камеры дронов зафиксировали сразу трех оранжево-пятнистых коров. На ложные воздушные цели не реагировали средства противовоздушной обороны.

Надувные объекты неизвестного назначения записали видеокамеры дронов ВСУ, которые пролетали мимо, выполняя боевую задачу, рассказал украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Речь шла о "странном российском разведывательном объекте", который на самом деле оказался надувным шариком в форме единицы.

15-секундное видео с надувной единицей появилось в сети днем 19 сентября. Видим, что шарик летит и вращается в воздушном потоке. Под ним — панорама неустановленной местности. "Флеш" написал в комментариях, что видео снял дрон ВСУ, который выполнял задание.

"Наши ребята нашли "странный российский разведывательный объект". При детальном осмотре вблизи оказалось, что это цифра 1. Чего только не бывает", — говорится в сообщении.

Под видео с надувной целью РФ появились комментарии людей, которые упрекали за публикацию кадров: боялись, что это поможет россиянам выявить координаты средств ПВО. В ответ военный написал, что вреда нет, поскольку ПВО распознает ложную цель, не реагирует, не стреляет, поэтому противник ничего не увидит.

"Никто не летит перехватить воздушные шарики и обманки, РЛС четко видит цель в движении и все понимает. Ребята летели к цели и случайно увидели это в кадре", — пояснил он.

Через несколько часов военный опубликовал еще одну запись с ложными целями ВС РФ. На видео — три надувные коровы, несущихся в потоке воздуха. Беспилотник приближается к объекту, осматривает его во всех подробностях. "Флеш" написал, что показал эти кадры, поскольку зрители слишком заинтересовались предыдущими.

Ниже боец добавил некоторые детали к видео с коровами. Выяснилось, что запись сделали два года назад, когда ВС РФ активно использовали воздушные объекты. Зрителей тем временем начал тревожить вопрос, что произошло с дроном, который снимал видео, поскольку показатель батареи показал 3% заряда. Кроме того, кого-то беспокоило, что операторы БпЛА могут отвлекаться на такие объекты и рискуют не выполнить боевую задачу.

Отметим, летом 2024 года Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне используют аэростаты для нанесения ударов по Украине. Аэростаты поднимаются на высоту 3 км и могут нести ретранслятор для беспилотников.

Напоминаем, Фокус писал о ложных целях, которые ВСУ и ВС РФ используют для введения в заблуждение противника. В сентябре появился перевод аналитической статьи на портале National Interest: в ней говорилось о макетах оружия, которые сверху выглядят как реальные пушки или танки, а на самом деле являются воздушными "шарами" или сделаны из фанеры.