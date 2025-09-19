"Флеш" показав надувні цілі РФ, зняті дронами ЗСУ: літали "одинички" та "корови" (відео)

Українські безпілотники зафіксували в небі надувні цілі Російської Федерації, які носив вітер над полями, річками та лісами. У одному випадку камери дронів зафіксували відразу трьох помаранчево-плямистих корів. На хибні повітряні цілі не реагували засоби протиповітряної оборони.

Надувні об'єкти невідомого призначення записали відеокамери дронів ЗСУ, які пролітали мимо, виконуючи бойове завдання, розповів український військовий Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". Ішлося про "дивний російський розвідувальний об'єкт", який насправді виявився надувною кулькою у формі одиниці.

15-секундне відео з надувною одиницею з'явилось у мережі вдень 19 вересня. Бачимо, що кулька летить та обертається у повітряному потоці. Під нею — панорама невстановленої місцевості. "Флеш" написав у коментарях, що відео зняв дрон ЗСУ, який виконував завдання.

"Наші хлопці знайшли "дивний російський розвідувальний об'єкт". При детальному огляді зблизька виявилося, що це цифра 1. Чого тільки не буває", — ідеться у дописі.

Під відео з надувною ціллю РФ з'явились коментарі людей, які дорікали за публікацію кадрів, оскільки боялись, що це допоможе росіянам виявити координати засобів ППО. У відповідь військовий написав, що шкоди немає, оскільки ППО розпізнає хибну ціль, не реагує, не стріляє, тому противник нічого не побачить.

"Ніхто не летить перехопити повітряні кульки і обманки, РЛС чітко бачить ціль у русі й розуміє. Хлопці летіли до цілі й випадково побачили це у кадрі", — пояснив він.

Через кілька годин військовий опублікував ще один запис з хибними цілями ЗС РФ. На відео — три надувні корови, які несе потік повітря. Безпілотник наближається до об'єкта, оглядає його в сіх подробицях. "Флеш" написав, що показав ці кадри, оскільки глядачі надто зацікавились попередніми.

Нижче боєць додав деякі деталі до відео з коровами. З'ясувалось, що запис зробили два роки тому, коли ЗС РФ активно використовували повітряні об'єкти. Глядачі тим часом почало тривожити питання, що сталось з дроном, який знімав відео, оскільки показник батареї показав 3% заряду. Крім того, когось турбувало, що оператори БпЛА можуть відволікатись на такі об'єкти і ризикують не виконати бойове завдання.

Зазначимо, влітку 2024 року Сергій Бескрестнов розповів, що росіяни використовують аеростати для завдання ударів по Україні. Аеростати підіймаються на висоту 3 км та можуть нести ретранслятор для безпілотників.

Нагадуємо, Фокус писав про хибні цілі, які ЗСУ та ЗС РФ використовують для введення в оману противника. У вересні з'явився переклад аналітичної статті на порталі National Interest, у якій ішлося про підробки зброї: вони згори виглядають як реальні гармати чи танки, а насправді є повітряними "кулями" чи зроблені з фанери.