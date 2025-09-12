Война муляжей и мистификаций: почему Украина и РФ устроили гонку фальш-целей

Во время воздушной атаки 7 сентября россияне запустили по украинцам 810 беспилотников. Половина российских средств поражения были дронами-имитаторами, которые для средств противовоздушной обороны ничем не отличаются от ударных "Шахедов". Тем временем на линии фронта в кустах прячутся деревянные или надувные М777, "Leopard", "HIMARS", "IRIS-T", а военным объектам РФ угрожают дроны-обманки. Отыскался ли победитель в гонке фальшивок в небе и на земле?

Передислоцируя настоящее оружие в связи с требованиями военного времени, можно размещать фальш-цели, отвлекая на них огонь и расходуя ресурсы противника.

Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу для портала National Interest о своеобразной "войне мистификаций" — еще одной стороне вторжения РФ в Украину. В статье "Война муляжей: Украина и Россия усовершенствовали свои фальш-цели" Сучиу осмотрел изобретения, которые эффективно используются для введения в заблуждение противника.

Еще до того, как Россия в феврале 2022 года начала неспровоцированное вторжение в Украину, украинцы усердно работали над созданием фальш-целей, чтобы помешать разведке России. Сейчас, более чем через три с половиной года, обе стороны усовершенствовали искусство обмана.

Цель состоит в том, чтобы ввести противника в заблуждение при распределении ценных ресурсов, создав впечатление, что некоторые позиции лучше укреплены или укомплектованы, чем на самом деле, а в более широком смысле — заставить противника переоценить реальные возможности своего оппонента. Это похоже на массовые кампании по дезинформации времен Второй мировой войны, но современные фальш-цели и попытки обмана гораздо более изощренные.

Как мы сообщали этой зимой, и Москва, и Киев развернули огромное количество современных танков-обманок. В случае Украины их назначение — заставить российские войска потратить множество дронов-камикадзе, таких как барражирующие боеприпасы Zala Lancet. Кремль создает свои фальш-цели с аналогичными намерениями.

Новая жизнь надувных танков Второй мировой

Накануне "дня Д" в 1944 году Соединенные Штаты и Великобритания пытались запутать нацистов, заставив их поверить, что амфибийная высадка, которая в конце концов состоялась на пляжах Нормандии, планируется в Кале, расположенном дальше на север. Напротив французского портового города установили надувные танки в натуральную величину, чтобы обмануть немцев и заставить их поверить, что там происходит накопление военной техники. Операция удалась; даже через несколько дней после вторжения генералы Гитлера продолжали верить, что высадка в Нормандии была лишь прикрытием для более крупной операции, и осознали правду только после того, как союзники укрепили свои позиции.

Современные фальш-цели намного совершеннее, чем в 1940-х годах. Некоторые "танки" могут автономно перемещаться вблизи линии фронта и даже излучать реалистичные тепловые сигнатуры. Цель состоит не только в том, чтобы заставить противника расходовать боеприпасы, но и в том, чтобы свести к минимуму его способность эффективно реагировать на атаки.

Согласно недавнему сообщению BBC, более половины некоторых видов вооружения, развернутых на территории Украины, являются имитациями.

Фальшивые пушки помогают Украине скрыть настоящие

С начала войны изменился и способ развертывания муляжей. Как уже отмечалось, некоторые из них управляются автономно или дистанционно. Но даже целые передовые позиции являются лишь частью операции по дезинформации противника. BBC сообщила, что одними из "самых популярных фальш-целей, которые использует украинская армия, являются муляжи британских гаубиц M777" — эффективного оружия, которое российские войска пытаются уничтожить любой ценой.

Киев получил около 150 артиллерийских систем калибра 155 мм, прозванных "Тремя топорами". Группа волонтеров "На часі" начала поставлять армии фальш-цели, чтобы помочь защитить настоящую артиллерию. Муляжи, изготовленные из фанеры, можно собрать за считанные минуты; в настоящее время на передовой установлено более 160 таких реплик.

Не только деревянные пушки помогают ввести противника в заблуждение. Чтобы навести "Ланцеты" и другие дроны, фальшивые M777 окружают бороздами на дороге, ящиками с боеприпасами и даже переносными туалетами. Репортер BBC утверждает: эти меры оказались настолько эффективными, что даже ввели в заблуждение некоторых украинских офицеров, посетивших этот район.

При перемещении настоящего оружия на его место можно ставить муляжи, наводя огонь и расходуя ресурсы России.

Кроме того, в отличие от настоящих орудий, которые могут выйти из строя после удара, подделку легко и быстро отремонтировать и поставить на место, создавая впечатление, что предыдущие российские удары промахнулись или не нанесли большого вреда, и тем самым провоцируя новые атаки. По словам представителя Украины, одну из ложных целей более десяти раз поразили российские дроны Lancet, каждый из которых стоит около 35 тысяч долларов.

У России есть свои приманки

Не только Украина стала мастером обмана. Пока Киев использует все, от имитаций танков до нелетающих истребителей F-16 Fighting Falcon, чтобы обмануть российских операторов дронов, Москва начала запускать дроны-обманки, которые очень дешевы в производстве, но имитируют гораздо более дорогие боеприпасы и истощают критически важные ресурсы украинской ПВО.

Украинские официальные лица предупредили, что многие из дронов, запущенных Россией, — включая удар по Киеву в минувшие выходные, который стал самым массовым за всю войну, — оказались именно приманками. В некоторых атаках до половины БПЛА были имитациями, которые на радарах выглядели как смертоносные дроны Shahed.

"Сейчас соотношение составляет пятьдесят на пятьдесят. 50% — это настоящие дроны Shahed, а 50% — имитации. Их задача — перегрузить нашу противовоздушную оборону и, в идеале, заставить нас применить ракету против дрона, который стоит копейки, — рассказал BBC представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. — Иногда это фанерная штуковина, которая выглядит так, будто ее сделали школьники".

Такие фальш-цели еще больше усложнили борьбу с массовыми роями дронов. Поскольку нелегко отличить настоящий дрон-камикадзе от приманки, летящей по инерции, Украине придется либо пропускать настоящие дроны, либо использовать больше своих относительно небольших запасов ракет ПВО, — то есть их останется меньше, когда они действительно понадобятся.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Он проживает в Мичигане.