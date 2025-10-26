Розсекречено оборону Москви: аналітики показали розміщення систем ППО навколо столиці РФ (карти)

Навколо Москви за останні два місяці створено новий периметр протиповітряної оборони, що включає щонайменше 21 позицію на відстані до 50 кілометрів від міста. Близько 80% нових позицій розташовані на південному напрямку.

За інформацією OSINT-аналітиків, ці позиції охоплюють різні типи зенітно-ракетних комплексів та радіоелектронних систем. На карті, яку опублікував автор аналізу, комплекси позначені кольорами: "Панцирь" — зеленим та оранжевим, С-300 і С-400 — червоним, а радари та системи радіоелектронної боротьби — синім.

Фахівці відзначають, що зенітно-ракетні комплекси не закріплені на конкретних позиціях постійно. Їх регулярно переміщують між різними пунктами, що дозволяє підтримувати мобільність та функціональну готовність систем ППО. Найбільш помітне збільшення позицій "Панцирь", що виділяється на карті на тлі можливої загрози атак безпілотних літальних апаратів.

На опублікованій карті також показано фотографії позицій: 1-2 зображення демонструють комплекси "Панцирь", а наступне — позиції С-300 і С-400.

Розташування позиції "Панцирь" навколо столиці РФ Фото: X (Twitter) Розташування позиції "Панцирь" навколо столиці РФ Розташування позиції С-300 та С-400 навколо столиці РФ Фото: X (Twitter)

Загальна картина свідчить про систематичне нарощування сил протиповітряної оборони навколо Москви. Протягом двох місяців додано понад двадцять нових позицій, і це підкреслює активне зміцнення периметра ППО та підтримку мобільності зенітно-ракетних комплексів і радарів.

Натомість навколо резиденції Путіна в Валдайському районі Новгородської області розташовано окремий периметр ППО. За даними того ж джерела, там встановлено 13 позицій "Панцирь", одну позицію С-400 та одну позицію радарної системи.

Розташування ППО навколо резиденції Путіна Фото: X (Twitter)

Як повідомляє видання Blik, публікація аналітиків з’явилася на тлі частих атак українських безпілотників, які дедалі частіше досягають території Росії, зокрема районів навколо Москви. За останні місяці дрони неодноразово завдавали ударів по нафтобазах, заводах, військових складах та інших об’єктах у глибині країни.

У відповідь Кремль активно розбудовує оборонну систему столиці. Сучасні комплекси С-300 та С-400 тепер можна побачити навіть на дахах адміністративних будівель у центрі Москви.

Водночас за висновками західних фахівців, багаторівнева система ППО Росії не завжди встигає реагувати на атаки малих безпілотників, що летять низько над землею. Це свідчить про те, що навіть глибокий тил РФ залишається вразливим до сучасних засобів ураження.

