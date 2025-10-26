Поражена железнодорожная логистика оккупантов в Крыму: движение поездов нарушено, — "АТЭШ"

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре. Операция проведена в районе Армянска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как сообщает "АТЕШ", в результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов. Эти склады обеспечивают снабжение оккупационных войск.

Диверсия нанесена в пиковый момент логистических перевозок оккупантов. Это позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения.

Сообщение "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

"Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки", — заявили в движении. Также там отметили, что успешные действия снижают боеспособность подразделений на Херсонском направлении.

Карта от "АТЕШ" Фото: АТЕШ / Telegram

Представители движения сообщили о расширении сети агентов. "АТЕШ" продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов.

Відео дня

"Наши удары становятся все более эффективными", — добавили в движении. В "АТЕШ" также отметили, что агенты движения сопротивления продолжают проводить операции на оккупированных территориях.

Как сообщал Фокус 17 октября, украинские дроны поразили нефтебазы, склад и РЛС в Крыму.

Фокус также писал о падении Су-30 в Крыму. Тогда россиянин объяснил, что самолет взорвало, и это было не ПВО.