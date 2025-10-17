Падение Су-30 в Крыму: россиянин объяснил, что взорвало самолет, и это было не ПВО

Истребитель Су-30СМ, который охотился за украинскими дронами в ночь на 17 октября, загорелся в полете, а экипаж не смог справиться с огнем, объяснил российский блогер. Возможная причина инцидента — точно не "лучи с Венеры" и, вероятно, не удар собственной системы противовоздушной обороны.

На месте падения Су-30СМ работает следственная комиссия, которая со временем обнародует свои выводы, написал авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в Telegram-канале Flightbomber. Он предположил, что возможен "миллион" причин, и среди них — даже "френдли-фаер". Впрочем, согласно его данным, причина пожара и потери истребителя — не внешняя: произошло возгорание во время пуска ракеты по дрону.

Сообщение Flightbomber появилось в полдень 17 октября, через несколько часов после информации о падении Су-30СМ. Россиянин не написал, что речь идет о Крыме, а вместо этого упомянул о "лаосских островах". Указывается, что во время пуска ракеты по дрону ВСУ произошла, вероятно, нештатная ситуация, начался пожар, с которым экипаж не справился. После этого пилоты катапультировались, заверил россиянин.

Написав о пожаре из-за ракеты Су-30СМ, штурман все же признал, что окончательную причину потери озвучат позже.

Падение Су-30 — почему разбился истребитель ВС РФ 17 октября в Крыму Фото: Скриншот

Падение Су-30 — детали потерь авиации РФ

Согласно данным аналитиков проекта ORYX, которые фиксируют потери на основе фото и видео, в течение войны россияне лишились 14 истребителей Су-30СМ. При этом четыре из них получили повреждения, не поднимаясь в воздух. Кроме того, в мае 2025 года бойцы ГУР Минобороны показали кадры сбития Су-30СМ ракетой AIM-9, выпущенной из морского дрона Magura V7.

Отметим, информация о падении Су-30 в Крыму появилась в сети около 7 часов 17 октября. В канале Dron Bomber написали, что россияне, вероятно, потеряли самолет в Крыму. Через несколько часов информацию подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Согласно предварительным выводам командования, российский истребитель охотился за украинскими дронами и попал под удар собственных средств ПВО.

Тем временем Фокус писал о случаях "френдли-фаер", когда россияне собственноручно сбивали собственную технику. Один из таких случаев произошел летом 2024 года в Анапе. Как написал российский блогер в Telegram, вертолет Ка-29 гонялся за морским дроном Magura V5 и попал под удар российских ракет.

В феврале 2024 года Минобороны РФ признало потерю сразу двух самолетов ДРЛВ А-50: их потеряли над Азовским морем и Краснодарским краем. Российские власти уверяли, что речь идет о "френдли-фаер" собственными ракетами ПВО, но Силы обороны Украины уверяли, что состоялась украинская спецоперация.

Напоминаем, в сентябре бойцы ВСУ показали кадры сбития вертолета Ми-8 ВС РФ с помощью FPV-дрона: эксперты объяснили, почему это уникальная атака.