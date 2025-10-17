Сбили собственный самолет стоимостью в $50 млн: российская ПВО спутала цель над Крымом

В ночь на 17 октября, над временно оккупированным Крымом российские войска сбили собственный военный самолет. Инцидент произошел во время работы системы противовоздушной обороны, когда силы РФ пытались отразить атаку беспилотников.

Об этом в эфире телеканала "Апостроф", заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, российские подразделения сбили собственный самолет во время ночной атаки дронов над оккупированным полуостровом. По его словам, на месте происшествия оккупационные власти собирают всю информацию об инциденте.

"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По предварительной информации, был сбит истребитель Су-30 СМ.

Как сообщал Фокус, истребитель ВСК РФ — Су-30 СМ, выпущенный Иркутским авиационным заводом в 2018 году. Стоимость самолета — $50 млн (2 млрд 50 млн грн).

Как сообщал Фокус, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Кроме нефтебазы в Гвардейском Симферопольского района, повреждения получили несколько электроподстанций.

Фокус также писал, что произошел пожар в поселке Гвардейском и в Симферополе после атаки ВСУ.