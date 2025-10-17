Збили власний літак вартістю у $50 млн: російська ППО сплутала ціль над Кримом

У ніч на 17 жовтня, над тимчасово окупованим Кримом російські війська збили власний військовий літак. Інцидент стався під час роботи системи протиповітряної оборони, коли сили РФ намагалися відбити атаку безпілотників.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф", заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські підрозділи збили власний літак під час нічної атаки дронів над окупованим півостровом. За його словами, на місці події окупаційна влада збирає всю інформацію про інцидент.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За попередньою інформацією, був збитий винищувач Су-30 СМ.

Як повідомляв Фокус, винищувач ТСК РФ — Су-30 СМ, випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році. Вартість літака – $50 млн (2 млрд 50 млн грн).

