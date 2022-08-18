ЗСУ під Харковом "приземлили" найновіший літак росіян за $50 млн (фото)

Під удар потрапив винищувач ТСК РФ — Су30 СМ, випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році. Як повідомив військор Андрій Цаплієнко, літак базувався на авіабазі під Курськом.

Українські військові збили черговий ворожий літак, який робив бойовий виліт у Харківській області. Цього разу під удар ЗСУ потрапив найновіший винищувач ТСК РФ — Су30 СМ з орієнтовною вартістю 50 млн доларів. Про це у Telegram повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що винищувач з бортовим номером RF81771 був випущений Іркутським авіаційним заводом у 2018 році і переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку міста Курська, що базується поряд з українським кордоном.

Також Цаплієнко повідомив, що заступник командира цього полку Сергій Косик був збитий у березні і зараз перебуває в українському полоні.

Зі свого боку військовий кореспондент Роман Бочкала розмістив у пості фотографію розкритого парашута поряд із зображенням збитого Су-30СМ. У коментарях він зазначив, що літак з бортовим номером RF-81771 було передано до підрозділу Змішану авіаційну дивізію (СМАД) 6-ї Ленінградської Червонопрапорної армії ВПС та ППО Західного військового округу на аеродром Халіно під Курськом.

Про долю пілота збитого літака поки що не повідомляється.

Нагадаємо, 10 серпня боєць Національної гвардії України збив за допомогою ПЗРК "Ігла" ворожих штурмовик Су-25. Підбитий літак розбився на тимчасово окупованій території.

19-річний військовослужбовець Національної гвардії України 17 липня записав на свій рахунок шостий збитий російський літак Су-25, за що бійця вже встигли назвати "Запорізьким месником". Для поразки літаків супротивника нацгвардієць використовує ПЗРК "Ігла".