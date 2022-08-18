ВСУ под Харьковом "приземлили" новейший самолет россиян за $50 млн (фото)

Под удар попал истребитель ВСК РФ — Су30 СМ, который был выпущен Иркутским авиационным заводом в 2018 году. Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, самолет базировался на авиабазе под Курском.

Украинские военные сбили очередной вражеский самолет, который совершал боевой вылет в Харьковской области. В этот раз под удар ВСУ попал новейший истребитель ВСК РФ — Су30 СМ с ориентировочной стоимостью в 50 млн долларов. Об этом в Telegram сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Отмечается что, истребитель с бортовым номером RF81771 был выпущен Иркутским авиационным заводом в 2018 году и передан в 14 гвардейский истребительный авиационный полк города Курска, который базируется рядом с украинской границей.

Также Цаплиенко сообщил, что заместитель командира данного полка Сергей Косик был сбит в марте и на данный момент находится в украинском плену.

В свою очередь военный корреспондент Роман Бочкала разместил в посте фотографию раскрытого парашюта рядом с изображением сбитого Су-30СМ. В комментариях он отметил, что самолет с бортовым номером RF-81771 был передан в подразделение Смешанную авиационную дивизию (СмАД) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Халино под Курском.

О судьбе пилота сбитого самолета пока не сообщается.

Напомним, 10 августа боец Национальной гвардии Украины сбил с помощью ПЗРК "Игла" вражеских штурмовик Су-25. Подбитый самолет разбился на временно оккупированной территории.

19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины 17 июля записал на свой счет шестой сбитый российский самолет, Су-25, за что бойца уже успели назвать "Запорожским мстителем". Для поражения самолетов противника нацгвардеец использует ПЗРК "Игла".