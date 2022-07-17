19-летний срочник Нацгвардии сбил шестой по счету российский самолет

Юноша, который уже получил прозвище "Запорожский мститель", поразил цель из ПЗРК "Игла"

Сегодня, 17 июля, 19-летний срочник Национальной гвардии Украины записал на свой счет шестой сбитый российский самолет. Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Срочник Нацгвардии служит на Запорожском направлении и выполняет боевые задачи. Так что сегодня его собственный счет пополнился шестым сбитым вражеским штурмовиком Су-25.

В Сети военного уже прозвали "Запорожским мстителем".

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это дает результат — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – сказал боец. Отметил, что единственное неудобство в том, что ПЗРК немного тяжеловата.

[ + – ] 19-летний срочник Нацгвардии уничтожил уже шесть российских самолетов

Если учесть, что каждый СУ-25 стоит около 11 миллионов долларов, то срочник Нацгвардии уничтожил российской техники уже на 66 миллионов.

Днем ранее, 16 июля, боец сбил крылатую ракету. Все свои цели он поразил из ПЗРК "Игла". На прошлой неделе в своем брифинге его упоминал начальник оперативного управления штаба ГУ Нацгвардии Украины генерал-майор Алексей Надточий. Генерал отметил, что два Су-25 срочник сбил за прошлую неделю.

В пресс-службе Нацгвардии уточнили, что после трех сбитых самолетов военному была присвоена высшая государственная награда — звезда "Героя Украины".

Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается.