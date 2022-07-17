19-річний терміновик Нацгвардії збив шостий за рахунком російський літак

Юнак, який уже отримав прізвисько "Запорізький месник", уразив ціль із ПЗРК "Голка"

Сьогодні, 17 липня, 19-річний терміновик Національної гвардії України записав на свій рахунок шостий збитий російський літак. Про це повідомляє пресслужба НГУ у Facebook

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Терміновик Нацгвардії служить на Запорізькому напрямку та виконує бойові завдання. Отже, сьогодні його власний рахунок поповнився шостим збитим ворожим штурмовиком Су-25.

У Мережі військового вже прозвали "Запорізьким месником".

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам теж. Але головне, що це дає результат — менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", — сказав боєць. Зауважив, що єдина незручність у тому, що ПЗРК трохи важкувата.

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Якщо врахувати, що кожен СУ-25 коштує близько 11 мільйонів доларів, то терміновик Нацгвардії знищив російську техніку вже на 66 мільйонів.

На день раніше, 16 липня, боєць збив крилату ракету. Усі свої цілі він уразив із ПЗРК "Ігла". Минулого тижня у своєму брифінгу його згадував начальник оперативного управління штабу ГУ Нацгвардії України генерал-майор Олексій Надточий. Генерал зазначив, що два Су-25 терміновик збив за минулий тиждень.

У пресслужбі Нацгвардії уточнили, що після трьох збитих літаків військовому присвоєно найвищу державну нагороду — зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, прозваного "Запорізьким месником", не розголошується.