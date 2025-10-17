Крим атакували безпілотники: пошкоджено підстанції, настав блекаут (фото, відео)

У ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Крім нафтобази в Гвардійському Сімферопольського району, пошкоджень зазнали кілька електропідстанцій.

Зокрема, зафіксовано приліт по магістральній підстанції в Джанкойському районі, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". За інформацією пабліка, атака тривала з 03.25 до 4.50.

За інформацією цього ж ресурсу з посиланням на спікера Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, під час відбиття атак українських дронів у Криму випадково збили російський винищувач. Йдеться про Су-30СМ.

Глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов підтвердив удари по енергетичних об'єктах.

"Унаслідок атаки БПЛА пошкоджень зазнали кілька електропідстанцій на території Республіки Крим. Наразі тривають відновлювальні роботи", — написав він, додавши, що жителів півострова сповістять про закінчення ремонтних робіт, і попросивши зберігати спокій.

Відео дня

Голова так званого Радміну Криму Юрій Гоцанюк повідомив про аварійні вимкнення світла через атаку українських безпілотників щонайменше на три години. Йшлося про Красноперекопський, Джанкойський і Сакський райони.

Фото: Скриншот

У Міноборони РФ відзвітували про знищення 61 українського безпілотника, з яких 32 — над Кримом.

Тим часом у Гвардійському триває пожежа на нафтобазі, яка належить ТОВ "Кедр" — власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN. Аксьонов про цей інцидент замовчує.

За даними Ateo Вreaking, був також приліт по складу боєприпасів, а в Сімферополі та Сімферопольському районі прогриміла серія вибухів.

Нагадаємо, 17 жовтня російські ЗМІ повідомили про ракетно-дронову атаку на Сочі: там закрили аеропорт і почали евакуацію туристів у місцевих готелях.

13 жовтня моніторингові ресурси повідомили про атаку на Сімферопольську ТЕС, через яку у Феодосії почалися перебої з електрикою.