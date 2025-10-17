Крым атаковали беспилотники: повреждены подстанции, наступил блекаут (фото, видео)

В ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Кроме нефтебазы в Гвардейском Симферопольского района, повреждения получили несколько электроподстанций.

В частности, зафиксирован прилет по магистральной подстанции в Джанкойском районе, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По информации паблика, атака продолжалась с 03.25 до 4.50.

По информации этого же ресурса со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, во время отражения атак украинских дронов в Крыму случайно сбили российский истребитель. Речь идет о Су-30СМ.

Глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов подтвердил удары по энергетическим объектам.

"В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы", — аписал он, добавив, что жителей полуострова оповестят об окончании ремонтных работ, и попросив сохранять спокойствие.

Відео дня

Глава так называемого Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил об аварийных отключениях света из-за атаки украинских беспилотников минимум на три часа. Речь шла о Красноперекопском, Джанкойском и Сакском районах.

Фото: Скриншот

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении 61 украинского беспилотника, из которых 32 – над Крымом.

Тем временем в Гвардейском продолжается пожар на нефтебазе, которая принадлежит ООО "Кедр" — владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN. Аксенов об этом инциденте умалчивает.

По данным Ateo Вreaking, был также прилет по складу боеприпасов, а в Симферополе и Симферопольском районе прогремела серия взрывов.

Напомним, 17 октября российские СМИ сообщили о ракетно-дроновой атаке на Сочи: там закрыли аэропорт и начали эвакуацию туристов в местных отелях.

13 октября мониторинговые ресурсы сообщили об атаке на Симферопольскую ТЭС, из-за которой в Феодосии начались перебои с электричеством.