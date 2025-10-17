Закрыт аэропорт, из отелей эвакуируют туристов: российский город-курорт Сочи атакуют дроны и ракеты (видео)

Ночью 17 октября беспилотники атаковали российский город-курорт Сочи, власти заявляют также о ракетном обстреле. Взрывы прогремели также над Адлером и Сириусом, где в местных отелях началась эвакуация туристов.

Власти призвали жителей и гостей Сочи находиться в "глухих" помещениях без окон и ни в коем случае не выходить на улицу тех, кто живет рядом с береговой линией. Об этом пишет российское медиа Astra со ссылкой на заявление местных чиновников.

"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности", — сообщил мэр города.

Перед этим, около 03:00 часов, местные Telegram-каналы информировали, что "Росавиация" ограничила работу аэропорта в Сочи из-за угрозы беспилотников.

В сети показали кадры, на которых слышны сирены на улицах Сочи, а также видна работа сил российской ПВО в небе.

Около 05:00 часов российские медиа информировали, что в Сочи происходит эвакуация туристов из местных гостиниц. Их перемещают на подземные паркинги и спускают в подвалы.

Как цитируют росСМИ заявление местных властей, в Сочи якобы российская ПВО отражает также ракетную атаку.

Паблики города Сочи уточняют, что эвакуация туристов в частности объявлена в районе поселка городского типа Сириус, который ранее считался частью города Сочи.

О последствиях ночной атаки на Сочи на момент публикации информации не поступало.

Напомним, в ночь на 17 октября беспилотники также атаковали временно оккупированный Донецк. В сети сообщают о вероятном попадании дронов по складу боеприпасов российской армии.

Также Telegram-каналы 15 октября информировали об атаке дронов на два сверхмощных нефтеперерабатывающих завода в России, расположенных в Волгограде и Уфе.