Закрыт аэропорт, из отелей эвакуируют туристов: российский город-курорт Сочи атакуют дроны и ракеты (видео)
Ночью 17 октября беспилотники атаковали российский город-курорт Сочи, власти заявляют также о ракетном обстреле. Взрывы прогремели также над Адлером и Сириусом, где в местных отелях началась эвакуация туристов.
Власти призвали жителей и гостей Сочи находиться в "глухих" помещениях без окон и ни в коем случае не выходить на улицу тех, кто живет рядом с береговой линией. Об этом пишет российское медиа Astra со ссылкой на заявление местных чиновников.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности", — сообщил мэр города.
Перед этим, около 03:00 часов, местные Telegram-каналы информировали, что "Росавиация" ограничила работу аэропорта в Сочи из-за угрозы беспилотников.
В сети показали кадры, на которых слышны сирены на улицах Сочи, а также видна работа сил российской ПВО в небе.
Около 05:00 часов российские медиа информировали, что в Сочи происходит эвакуация туристов из местных гостиниц. Их перемещают на подземные паркинги и спускают в подвалы.
Как цитируют росСМИ заявление местных властей, в Сочи якобы российская ПВО отражает также ракетную атаку.
Паблики города Сочи уточняют, что эвакуация туристов в частности объявлена в районе поселка городского типа Сириус, который ранее считался частью города Сочи.
О последствиях ночной атаки на Сочи на момент публикации информации не поступало.
Напомним, в ночь на 17 октября беспилотники также атаковали временно оккупированный Донецк. В сети сообщают о вероятном попадании дронов по складу боеприпасов российской армии.
Также Telegram-каналы 15 октября информировали об атаке дронов на два сверхмощных нефтеперерабатывающих завода в России, расположенных в Волгограде и Уфе.