Дроны атаковали два сверхмощных НПЗ РФ: что произошло в Волгограде и Уфе (видео)

В ночь на 15 октября в двух регионах Российской Федерации слышали звуки полета дронов и раздавались взрывы в направлении двух мощных нефтеперерабатывающих заводов. Было громко в Уфе на НПЗ "Уфаоргсинтез" и в Волгограде на "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Звуки взрывов в глубине территории РФ прозвучали около 5 часов 15 октября, написали в Telegram-канале "Крымский ветер". Россияне писали в соцсетях, что теперь у них будет еще меньше горючего и что средства ПВО ВС РФ не заметили беспилотники, которые свободно добрались до промзоны вокруг предприятий нефтепереработки.

Первое сообщение о громких звуках в Волгограде появилось в 6:58. Указывается, что возник пожар на территории НПЗ в Красноармейском районе. В местных чатах обсуждают инцидент, подтверждая взрывы и налет дронов. Кроме того, россияне признали, что в направлении нефтеперерабатывающего завода видят "свечение". Позже губернатор Волгоградской области подтвердил атаку БпЛА, заверил, что все сбили, но обломки упали в селе Кировом Светлоярского района.

Об инциденте в Уфе рассказали в канале ASTRA в заметке, которую опубликовали около 10 часов 15 октября. На видео с места событий показали дрон, по очертаниям похожий на "Лютый", который свободно летел в нужном направлении. При этом не было слышно, чтобы работали средства ПВО: ни стрельбы, ни взрывов. Местные жители сообщили, что БпЛА заметили в районе Бирского тракта, рядом с которым — местный мощный НПЗ. Кроме того, власти объявили план "Ковер" в аэропорту, говорится в сообщении росСМИ.

Удары по НПЗ — детали

Утром 15 октября Минобороны РФ сообщило о налете дронов. Российское командование заявило, что состоялась атака 59 БпЛА: над Волгоградом — 12, а об Уфе не упоминается. При этом указанные населенные пункты, до которых могли добраться средства поражения Украины, расположены на расстоянии 600 и 1 400 км (соответственно).

Генштаб ВСУ пока не подтверждал атаку на НПЗ в Уфе и Волгограде.

Удары по НПЗ — какое расстояние до НПЗ в Уфе и Волгограде Фото: DeepState

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов РФ, который за год перерабатывает 14,8-15,5 млн тонн нефти. Стратегическое предприятие уже попадало под удар дронов: например, один из инцидентов произошел в январе 2025 года.

НПЗ "Уфаоргсинтез" — российское предприятие, которое росСМИ называют "флагманом нефтехимической промышленности". По состоянию на 2021 год здесь производили треть фенола, 15% полиэтилена и 8% полипропилена, 47 тысяч тонн ацетона.

Отметим, в октябре Фокус писал о последствиях ударов по НПЗ РФ. Агентство BBC сообщило, что 57 российских регионов страдают от нехватки или полного отсутствия топлива. Есть области, в которых на руки выдают не более 20-30 литров бензина, говорится в статье.

Напоминаем, издание The New Yprk Times рассказало, какие последствия для войны РФ приносят удары по нефтеперерабатывающим заводам.