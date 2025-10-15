Дрони атакували два надпотужні НПЗ РФ: що сталось у Волгограді та Уфі (відео)

В ніч на 15 жовтня у двох регіонах Російської Федерації чули звуки польоту дронів та лунали у вибухи у напрямку двох потужних нафтопереробних заводів. Було гучно в Уфі на НПЗ "Уфаоргсинтез" та у Волгограді на "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Звуки вибухів вглибині території РФ пролунали близько 5 год 15 жовтня, написали в Telegram-каналі "Крымский ветер". Росіяни писали у соцмережах, що тепер матимуть ще менше пального і що засоби ППО ЗС РФ не помітили безпілотники, які вільно дістались до промзони навколо підприємств нафтопереробки.

Перше повідомлення про гучні звуки у Волгограді з'явилось о 6:58. Вказується, що виникла пожежа на території НПЗ у Красноармійському районі. У місцевих чатах обговорюють інцидент, підтверджуючи вибухи та наліт дронів. Крім того, росіяни визнали, що у напрямку нафтопереробного заводу бачать "світіння". Згодом губернатор Волгоградської області підтвердив атаку БпЛА, запевнив, що усі збили, але уламки упали у селі Кіровому Світлоярського району.

Про інцидент в Уфі розповіли у каналі ASTRA у дописі, який опублікували близько 10 год 15 жовтня. На відео з місця подій показали дрон, за обрисами схожий на "Лютий", який вільно летів у потрібному напрямку. При цьому не було чути, щоб працювали засоби ППО: ні стрілянини, ні вибухів. Місцеві жителі повідомили, що БпЛА помітили у районі Бірського тракту, поруч з яким — місцевий потужний НПЗ. Крім того, влада оголосила план "Ковер" в аеропорті, ідеться у дописі росЗМІ.

Удари по НПЗ — деталі

Зранку 15 жовтня Міноборони РФ повідомило про наліт дронів. Російське командування заявило, що відбулась атака 59 БпЛА: над Волгоградом — 12, а про Уфу не згадується. При цьому вказані населені пункти, до яких могли дістатись засоби ураження України, розташовані на відстані 600 та 1 400 км (відповідно).

Генштабу ЗСУ поки не підтверджував атаку на НПЗ в Уфі та Волгограді.

Удари по НПЗ - яка відстань до НПЗ в Уфі та Волгограді Фото: DeepState

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один з найпотужніших нафтопереробних заводів РФ, який за рік переробляє 14,8-15,5 млн тонн нафти. Стратегічне підприємство вже потрапляло під удар дронів: наприклад, один з інцидентів стався у січні 2025 року.

НПЗ "Уфаоргсинтез" — російське підприємство, яке росЗМІ називають "флагманом нафтохімічної промисловості". Станом на 2021 рік тут виробляли третину фенолу, 15% поліетилену та 8% поліпропілену, 47 тисяч тонн ацетону.

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про наслідки ударів по НПЗ РФ. Агентство BBC повідомило, що 57 російських регіонів потерпають від нестачі або повної відсутності пального. Є області, в яких на руки видають не більше 20-30 літрів бензину, ідеться у статті.

Нагадуємо, видання The New Yprk Times розповіло, які наслідки для війни РФ приносять удари по нафтопереробних заводах.