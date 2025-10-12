"Бензина нет": более половины регионов РФ уже ощутили топливный кризис (карта)

По меньшей мере 57 регионов Российской Федерации испытали проблемы с поставками бензина в результате ударов украинских беспилотников по вражеским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Некоторые российские автозаправки вынуждены закрываться, а цены на бензин растут. Власти РФ также ввели запрет на экспорт нефтепродуктов до конца года, пишет BBC.

Сообщается, что проблемы с топливом в России начались в августе. Первыми трудности ощутили жители Дальнего Востока — Забайкалья, Приморья и Сахалинской области. Эти регионы обслуживаются только двумя крупными НПЗ.

Перебои также сразу коснулись Крыма, поскольку на полуострове совсем нет крупных нефтеперерабатывающих заводов. Сначала местные оккупационные власти ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки, а затем до 20 литров.

Гендиректор небольшой компании "Интех" Наталья Смирнова рассказывала на российском телевидении, что ее предприятие — "единственный поставщик, который завозит бензин до наступления ледостава в труднодоступные села республики Коми".

"Мы не можем им завезти сейчас по той причине, что бензина нет", — сказала Смирнова 25 сентября.

По данным издания, в целом перебои с поставками топлива коснулись по меньшей мере 57 российских регионов. Журналисты учли все области, где сообщалось о проблемах с августа, включая те, где ситуация уже стабилизировалась.

На карте, созданной на основе данных Петербургской биржи о производстве нефтепродуктов и СУГ, а также сообщений российских и украинских СМИ, можно увидеть регионы РФ, подвергшиеся влиянию топливного кризиса, и расположение крупных НПЗ.

Карта РФ Фото: BBC

Красными треугольниками обозначены НПЗ, которые подверглись атакам в августе-октябре 2025 года, а зелеными — которые не подверглись. На карте не обозначены Ильский, Афипский, Новошахтинский и Туапсинский НПЗ, которые подвергались атакам, но главным образом ориентированы на экспорт.

В статье также приводятся данные Росстата, согласно которым, с начала года до конца сентября, бензин на АЗС подорожал более чем на 10% при официальной инфляции за тот же период около 4,5%. Кроме того, по данным "ОМТ-Консалт", к концу сентября количество автозаправок в РФ, продающих бензин, сократилось на 2,6%.

"Очевидно, что Украина много инвестирует в эту кампанию, которая базируется на разведывательной оценке того, что сильнее повредит России", — отметил бывший офицер британской армии и глава консалтинговой компании по оценке рисков Sibylline Джастин Крамп.

Напомним, по данным российских аналитиков, в сентябре 2025 года в РФ остановилось 38% мощностей нефтеперерабатывающего комплекса.

Фокус также сообщал, что в сети распространяются видео и фото российских НПЗ, накрытых антидронными сетками и металлическими защитными сооружениями.