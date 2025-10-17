Закритий аеропорт, із готелів евакуюють туристів: російське місто-курорт Сочі атакують дрони і ракети (відео)

Уночі 17 жовтня безпілотники атакували російське місто-курорт Сочі, влада заявляє також про ракетний обстріл. Вибухи пролунали також над Адлером та Сіріусом, де у місцевих готелях почалася евакуація туристів.

Влада закликала мешканців та гостей Сочі перебувати у "глухих" приміщеннях без вікон та у жодному випадку не виходити на вулицю тих, хто мешкає поруч з береговою лінією. Про це пише російське медіа Astra з посиланням на заяву місцевих чиновників.

"У Сочі працює система ППО. Відбивається атака безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Усі служби наведено у стан максимальної готовності", — повідомив мер міста.

Перед цим, близько 03:00 години, місцеві Telegram-канали інформували, що "Росавіація" обмежила роботу аеропорту у Сочі через загрозу безпілотників.

У мережі показали кадри, на яких чутно сирени на вулицях Сочі, а також видно роботу сил російської ППО у небі.

Близько 05:00 години російські медіа інформували, що у Сочі відбувається евакуація туристів з місцевих готелів. Їх переміщують на підземні паркінги та спускають у підвали.

Як цитують росЗМІ заяву місцевої влади, у Сочі нібито російська ППО відбиває також ракетну атаку.

Пабліки міста Сочі уточнюють, що евакуація туристів зокрема оголошена у районі селища міського типу Сіріус, що раніше вважалося частиною міста Сочі.

Про наслідки нічної атаки на Сочі на момент публікації інформації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня безпілотники також атакували тимчасово окупований Донецьк. У мережі повідомляють про ймовірне влучання дронів по складу боєприпасів російської армії.

Також Telegram-канали 15 жовтня інформували про атаку дронів на два надпотужні нафтопереробні заводи у Росії, розташовані у Волгограді та Уфі.