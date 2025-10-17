В оккупированном Донецке прогремели взрывы и поднялся сильный пожар (видео)

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 17 октября прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар. В сети пишут о вероятном ударе по военному объекту.

Перед взрывами над Донецком были зафиксированы беспилотники неопределенного типа. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Над Донецком летают дроны. Будьте осторожны!", — писали российские паблики около 02:00 часов.

Вскоре местные медиа сообщили о звуках взрывов в городе и призвали жителей отойти подальше от окон. В сети показали кадры, на которых слышны звуки взрывов, а также видно дым и пожар на месте поражения.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, в Донецке дроны, вероятно, поразили склад боеприпасов российской оккупационной армии.

"Донецк, сообщают о прилетах, похоже, "прикурили" состав БК", — говорится в сообщении.

Такие же данные обнародовал Telegram-канал Supernova+. Сообщается о вероятном ударе по складу БК россиян, а также начале вторичной детонации на месте поражения.

Официальной информации об атаке на склад боеприпасов российской армии на момент публикации не поступало. Оккупационные власти не комментировали атаку на Донецк.

Также, по данным российских Telegram-каналов, в ночь на 17 октября из-за угрозы беспилотников "Росавиация" ограничила работу аэропортов городов Самара и Калуга на территории РФ. Однако информации о взрывах или последствиях на момент публикации не поступало.

Отметим, что 16 октября беспилотники атаковали семь российских областей, из-за чего регионы оказались без света и поднялся пожар на подстанции.

Напомним, 15 октября Telegram-каналы сообщили об атаке дронов на два мощных нефтеперерабатывающих завода в России, расположенных в Волгограде и Уфе.