Атака дронов на 7 областей РФ: горит подстанция, регионы без света (видео)

В ночь на четверг, 16 октября, российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на семь регионов страны. В Волгоградской области возник пожар на электроподстанции, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Related video

Российские власти заявили об атаке беспилотников на семь областей Российской Федерации. Ограничения на прием и отправку самолетов временно вводили в аэропортах Волгограда, Самары, Саратова и Тамбова. Об этом сообщили российские СМИ и Telegram-каналы, в частности Astra.

Атака на 7 регионов РФ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны якобы отбили массированную атаку дронов на объекты энергетической инфраструктуры региона.

Волгоградская область, администрация Фото: Скриншот

"Силами ПВО отражена массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание", — заявил Бочаров.

По его словам, пожар уже ликвидируют.

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых зданий и пострадавших нет", — добавил он.

О последствиях атаки сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Сообщение губернатора Воронежской области Александра Гусева Фото: Скриншот

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БпЛА в соседнем регионе", — сказал чиновник.

Жители Саратова, по сообщению Telegram-канала Astra, ночью слышали многочисленные взрывы.

Утром Министерство обороны России заявило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили 51 украинский беспилотник. По официальным данным ведомства, 12 дронов сбито над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской, 8 — над Ростовской, по 4 — над Брянской и Воронежской, 3 — над Белгородской и 1 — над Курской. Кроме того, 6 беспилотников якобы ликвидировали над территорией оккупированного Крыма, еще по одному — над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, в последние месяцы российские власти регулярно сообщают об атаках дронов на энергетические и военные объекты в приграничных регионах страны. Украинская сторона традиционно не комментирует подобные заявления.

Как сообщал Фокус, накануне дроны атаковали два сверхмощных НПЗ РФ.

Напомним, в октябре Фокус писал о последствиях ударов по НПЗ РФ.