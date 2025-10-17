Падіння Су-30 в Криму: росіянин пояснив, що підірвало літак, і це було не ППО

Винищувач Су-30СМ, який полював за українськими дронами в ніч на 17 жовтня, загорівся в польоті, а екіпаж не зміг впоратись з вогнем, пояснив російський блогер. Можлива причина інциденту — точно не "промені з Венери" та, ймовірно, не удар власної системи протиповітряної оборони.

На місці падіння Су-30СМ працює слідча комісія, яка з часом оприлюднить свої висновки, написав авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов у Telegram-каналі Flightbomber. Він припустив, що можливий "мільйон" причин, і серед них — навіть "френдлі-фаєр". Втім, згідно з його даними, причина пожежі та втрати винищувача — не зовнішня: сталось займання під час пуску ракети по дрону.

Допис Flightbomber з'явився опівдні 17 жовтня, через кілька годин після інформації про падіння Су-30СМ. Росіянин не написав, що ідеться про Крим, а натомість згадав про "лаоські острови". Вказується, що під час пуску ракети по дрону ЗСУ сталась, ймовірно, нештатна ситуація, почалась пожежа, з якою екіпаж не впорався. Після цього пілоти катапультувались, запевнив росіянин.

Написавши про пожежу через ракету Су-30СМ, штурман все ж визнав, що остаточну причину втрати озвучать пізніше.

Падіння Су-30 - чому розбився винищувач ЗС РФ 17 жовтня в Криму Фото: Скриншот

Падіння Су-30 — деталі втрат авіації РФ

Згідно з даними аналітиків проєкту ORYX, які фіксують втрати на основі фото та відео, протягом війни росіяни позбулись 14 винищувачів Су-30СМ. При цьому чотири з них отримали пошкодження, не підіймаючись у повітря. Крім того, у травні 2025 році бійці ГУР Міноборони показали кадри збиття Су-30СМ ракетою AIM-9, випущеною з морського дрона Magura V7.

Зазначимо, інформація про падіння Су-30 в Криму з'явилась у мережі близько 7 год 17 жовтня. У каналі Dron Bomber написали, що росіяни, ймовірно, втратили літак в Криму. За кілька годин інформацію підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Згідно з попередніми висновками командування, російський винищувач полював за українськими дронами й потрапив під удар власних засобів ППО.

Тим часом Фокус писав про випадки "френдлі-фаєр", коли росіяни власноручно збивали власну техніку. Один з таких випадків стався влітку 2024 року в Анапі. Як написав російський блогер в Telegram, вертоліт Ка-29 ганявся за морським дроном Magura V5 та потрапив під удар російських ракет.

В лютому 2024 року Міноборони РФ визнало втрату відразу двох літаків ДРЛВ А-50: їх втратили над Азовським морем та Краснодарським краєм. Російська влада запевняла, що ідеться про "френдлі-фаєр" власними ракетами ППО, але Сили оборони України запевняли, що відбулась українська спецоперація.

Нагадуємо, у вересні бійці ЗСУ показали кадри збиття вертольота Мі-8 ЗС РФ за допомогою FPV-дрона: експерти пояснили, чому це унікальна атака.