Уражено залізничну логістику окупантів у Криму: рух поїздів порушено, – "АТЕШ"
Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі. Операція проведена у районі Вірменська на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Як повідомляє "АТЕШ", внаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів. Ці склади забезпечують постачання окупаційних військ.
Диверсію завдано у піковий момент логістичних перевезень окупантів. Це дозволило уповільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення.
"Кожна така операція створює додаткові труднощі для ворожого угруповання", – заявили у русі. Також там наголосили, що успішні дії знижують боєздатність підрозділів на Херсонському напрямку.
Представники руху повідомили про розширення мережі агентів. "АТЕШ" продовжує систематично руйнувати логістичні маршрути окупантів.
"Наші удари стають дедалі ефективнішими", – додали у русі. У "АТЕШ" також зазначили, що агенти руху опору продовжують проводити операції на окупованих територіях.
