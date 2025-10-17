Українські дрони уразили нафтобази, склад і РЛС в Криму: в ССО показали кадри влучань (відео)

Українські оператори дронів уразили в тимчасово окупованому росіянами Криму нафтобазу в селищі Гвардійському та територію комбінату "Гвардійський" в Сакському районі. Також було завдано ударів по складу ЗС РФ у Джанкої та РЛС у Євпаторії.

Ударів по Криму було завдано в ніч на 17 жовтня. Моменти влучання українських безпілотників у російські об'єкти нафтової промисловості показала пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Сили спеціальних операцій атакували ударними дронами нафтобазу в селищі Гвардійському та федеральну державну казенну установу (ФДКУ) комбінату "Гвардійський", що знаходиться в селі Кар'єрному Сакського району.

На відео можна побачити прямі удари по щонайменше двох резервуарах і масштабну пожежу на нафтобазі.

В пресслужбі зазначили, що обидва об'єкти окупантів були успішно уражені.

В Генеральному штабі ЗСУ своєю чергою розповіли, що на нафтобазі в Гвардійському було зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000. Крім того, генштаб підтвердив ураження складу пально-мастильних матеріалів ЗС РФ у Джанкої та радіолокаційної станції "Небо-У" в Євпаторії.

Відео дня

Удар по Криму 17 жовтня: деталі

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вночі 17 жовтня. Моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляв про пожежу на нафтобазі в селищі Гвардійському та ймовірне влучання в склад боєкомплектів. За інформацією аналітиків, уражена нафтобаза належить мережі автозаправних станцій ATAN. Вранці знову чули вибухи в Сімферополі та Сімферопольському районі, монітори писали про пожежу зі сторони одного з аеродромів.

Пізніше канал "Крымский ветер" опублікував супутникові знімки та повідомив, що на нафтобазі у Гвардійському спалахнув другий резервуар.