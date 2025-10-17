Пожежа на нафтобазі після атаки на Крим поширюється: спалахнув другий резервуар (фото)

Пожежа на нафтобазі в селищі Гвардійському Сімферопольського району, яка розгорілася внаслідок атаки безпілотників 17 жовтня, охопила ще один резервуар. Моніторингові канали публікують супутникові знімки з двома осередками пожежі.

Про пожежу на нафтобазі внаслідок атаки на Крим повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер". Адміни з посиланням на підписників стверджують, що другий резервуар спалахнув близько 14:10.

На нафтобазі в Гвардійському вогонь охопив іще один резервуар Фото: Крымский ветер

Моніторинговий канал з посиланням на супутникові знімки пише, що на нафтобазі мережі автозаправних станцій ATAN у Гвардійському всього є вісім великих і шість трохи менших резервуарів.

Пізніше адміни опублікували супутниковий знімок NASA Firms, на якому зафіксоване загоряння на нафтобазі ATAN. Моніторингова група каналу зазначила, що на фото видно два осередки вогню.

Супутниковий знімок пожежі на нафтобазі в Гвардійському Фото: Крымский ветер

Офіційної інформації щодо удару по нафтобазі в Криму на момент публікації матеріалу не було.

Атака на Крим 17 жовтня: що відомо

У Криму лунали вибухи в ніч на 17 жовтня під час атаки безпілотних літальних апаратів. Моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляв про ймовірну атаку на нафтобазу у Гвардійському, що належить до мережі АЗС ATAN, і склад боєкомплектів росіян. Також місцеві повідомляли про дим над летовищем у Сімферополі.

Голова окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що під час атаки безпілотників були пошкоджені підстанції. Аварійні відключення світла застосовувалися в Красноперекопському, Джанкойському і Сакському районах. Крім того, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомляв, що окупанти під час відбиття дронової атаки на Крим збили власний винищувач Су-30СМ.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня місцеві жителі в Сімферополі та Феодосії повідомляли про перебої зі світлом. В соцмережах писали про ймовірну пожежу на території Сімферопольської теплоелектростанції після атаки безпілотників і серії вибухів.