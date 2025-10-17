Пожар на нефтебазе после атаки на Крым распространяется: вспыхнул второй резервуар (фото)

Пожар на нефтебазе в поселке Гвардейском Симферопольского района, который разгорелся в результате атаки беспилотников 17 октября, охватил еще один резервуар. Мониторинговые каналы публикуют спутниковые снимки с двумя очагами пожара.

О пожаре на нефтебазе в результате атаки на Крым сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер". Админы со ссылкой на подписчиков утверждают, что второй резервуар вспыхнул около 14:10.

На нефтебазе в Гвардейском огонь охватил еще один резервуар Фото: Крымский ветер

Мониторинговый канал со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на нефтебазе сети автозаправочных станций ATAN в Гвардейском всего есть восемь больших и шесть чуть меньших резервуаров.

Позже админы опубликовали спутниковый снимок NASA Firms, на котором зафиксировано возгорание на нефтебазе ATAN. Мониторинговая группа канала отметила, что на фото видно два очага огня.

Спутниковый снимок пожара на нефтебазе в Гвардейском Фото: Крымский ветер

Официальной информации относительно удара по нефтебазе в Крыму на момент публикации материала не было.

Атака на Крым 17 октября: что известно

В Крыму раздавались взрывы в ночь на 17 октября во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщал о вероятной атаке на нефтебазу в Гвардейском, принадлежащую к сети АЗС ATAN, и склад боекомплектов россиян. Также местные сообщали о дыме над аэродромом в Симферополе.

Глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов подтвердил, что во время атаки беспилотников были повреждены подстанции. Аварийные отключения света применялись в Красноперекопском, Джанкойском и Сакском районах. Кроме того, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что оккупанты во время отражения дроновой атаки на Крым сбили собственный истребитель Су-30СМ.

Напомним, утром 13 октября местные жители в Симферополе и Феодосии сообщали о перебоях со светом. В соцсетях писали о вероятном пожаре на территории Симферопольской теплоэлектростанции после атаки беспилотников и серии взрывов.