Аеродроми в Московській області атакували дрони: що відомо

Російські військові аеродроми зазнали атаки дронів. Вибухи пролунали також у Московській області в районі аеродрому, де базуються Ту-160/Ту-95МС/Ту-22М3.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко ввечері 26 жовтня повідомив, що аеродроми РФ опинилися під атакою. Вибухи чули і недалеко від столиці — у Московській області.

Російські аеродроми під атакою БПЛА

"На Московщині та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродроми", — лаконічно написав Коваленко, не розкриваючи подробиці.

Ба більше, план "Килим" ввели на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга", що у Калузькій області Росії.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко також підтвердив вибухи в Росії.

"У Московській області в районі аеродрому, де базуються Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3, також атака дронів триває на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга" Калузької області", — зазначив журналіст.

Андрій Цаплієнко підтвердив обстріл аеродромів РФ Фото: Скріншот

Хоча російські ЗМІ вже пишуть про обстріл, назву атакованого аеродрому вони не наводять. Втім, військових аеродромів у Московській області не так багато — наприклад "Чкаловський" або "Кубінка".

Нагадаємо, навколо російської столиці за останні два місяці створено новий периметр ППО, що включає щонайменше 21 позицію на відстані до 50 кілометрів від міста.

Також Фокус раніше писав, що 26 жовтня уражено залізничну логістику окупантів у Криму, а рух поїздів порушено.