Бєлгородська дамба пропускає воду, логістика ворога ускладнилася, – 16 корпус ЗСУ

Після пошкодження греблі Бєлгородського водосховища конструкція почала пропускати воду. За даними українських військових, це призвело до підтоплення позицій російських підрозділів і суттєво ускладнило їхню логістику.

Як повідомляє російський Telegram-канал MNS, 24 жовтня Збройні сили України нібито завдали ракетного удару по Бєлгородській дамбі.

Мапа Фото: Скриншот

За інформацією російських джерел, "гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами HIMARS. Пошкоджено будівлі з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі шлюзів та гребінь греблі", — заявили у російських медіа.

Після інциденту українські військові повідомили про різке падіння рівня води у водосховищі. У 16 армійському корпусі Збройних сил України зазначили: "Після удару по Бєлгородській дамбі остання почала пропускати воду. За повідомленнями російських медіа, лише за одну добу рівень води у сховищі знизився на один метр. Уже надходять повідомлення про підтоплення бліндажів росіян".

У заяві корпусу наголошується, що ситуація впливає на логістику противника: "Підрозділи, які переправилися через Сіверський Донець, фактично опинилися відрізаними від основних сил. Це значно ускладнює постачання та пересування ворога", — додали у військовому підрозділі.

Інформацію про пошкодження споруди підтвердив російський Telegram-канал "Пепел". У повідомленні зазначено, що "вночі вода в Бєлгородському водосховищі почала йти — ймовірно, після обстрілу дамба зазнала серйозних пошкоджень і почала пропускати воду. Рівень води знизився більш ніж на метр".

За даними джерел каналу, у районі села Графівка Шебекинського округу та нижче за течією Сіверського Дінця вода затопила бліндажі, де перебували російські військові.

Губернатор Бєлгородської області Росії повідомив, що у Шебекинському окрузі підтоплено десять земельних ділянок, а 16 мешканців населених пунктів, розташованих нижче дамби, евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення. Частина людей переїхала до родичів.

Нагадаємо, що Блгородська область межує з Харківською, і через її територію проходить одна з ключових логістичних ліній постачання російських військ на сході України. Пошкодження дамби може ускладнити пересування техніки та транспорту в цьому напрямку.

