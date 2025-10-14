Генератори є — бензину немає: у Бєлгородській області заборонили наливати пальне в каністри

У Бєлгородській області на деяких автозаправках заборонили наливати бензин у каністри. Через це місцеві жителі не можуть заправити генератори, які купили для резервного живлення під час відключень електроенергії. Люди масово скаржаться і звертаються до губернатора з проханням розв'язати проблему.

Місцевий телеграм-канал "Пепел — Белгород" повідомляє, що мешканці кількох районів стикаються з відмовами на заправках, де працівники посилаються на "розпорядження губернатора" або внутрішні правила компаній.

У Губкінському районі люди кажуть, що мають генератори, але не можуть знайти, де взяти пальне — на заправках його просто не наливають у каністри. Водночас у Чернянському районі ситуація ще складніша: заправок мало, на одній відпускають бензин тільки в автомобілі, на іншій — великі черги, а гарантії заправити каністру немає. Ба більше, у Старому Осколі працівники АЗС на вулиці Єрошенка підтвердили, що заборона справді діє за наказом губернатора.

Жителі називають ситуацію абсурдною — влада порадила купувати генератори, але фактично позбавила можливості їх використовувати.

Після численних скарг губернатор В’ячеслав Гладков заявив на засіданні уряду, що обмеження переглянуть. За його словами, рішення ухвалять з урахуванням потреб у резервному електропостачанні для соціальних та інфраструктурних об’єктів.

"Ми переглянемо правила, щоб не допустити перебоїв у життєдіяльності та надзвичайних ситуацій", — сказав Гладков.

Нагадаємо, раніше губернатор закликав мешканців приватних будинків придбати генератори, адже під час ракетних ударів влада не зможе забезпечити всіх резервним живленням. Він також попередив, що у разі тривалих відключень електрики планують відкривати пункти тимчасового розміщення для людей, які залишаться без світла й тепла.

"Якщо резервного живлення не буде, доведеться переселяти людей у такі пункти. Ми сподіваємось, що мешканці заздалегідь подбають про себе", — наголосив губернатор.

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня в кількох районах Бєлгородської області пролунали вибухи. Зокрема, один із дронів влучив у автозаправну станцію в селищі Ракитне.

Також Фокус писав, що 11 жовтня губернатор Бєлгородської області повідомив про віялові відключення електроенергії в Бєлгороді, не назвавши причину відключень.