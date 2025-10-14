Генераторы есть — бензина нет: в Белгородской области запретили наливать горючее в канистры

В Белгородской области на некоторых автозаправках запретили наливать бензин в канистры. Из-за этого местные жители не могут заправить генераторы, которые купили для резервного питания во время отключений электроэнергии. Люди массово жалуются и обращаются к губернатору с просьбой решить проблему.

Местный телеграм-канал "Пепел — Белгород" сообщает, что жители нескольких районов сталкиваются с отказами на заправках, где работники ссылаются на "распоряжение губернатора" или внутренние правила компаний.

В Губкинском районе люди говорят, что имеют генераторы, но не могут найти, где взять топливо — на заправках его просто не наливают в канистры. В то же время в Чернянском районе ситуация еще сложнее: заправок мало, на одной отпускают бензин только в автомобили, на другой — большие очереди, а гарантии заправить канистру нет. Более того, в Старом Осколе работники АЗС на улице Ерошенко подтвердили, что запрет действительно действует по приказу губернатора.

Жители называют ситуацию абсурдной — власти посоветовали покупать генераторы, но фактически лишили возможности их использовать.

После многочисленных жалоб губернатор Вячеслав Гладков заявил на заседании правительства, что ограничения пересмотрят. По его словам, решение примут с учетом потребностей в резервном электроснабжении для социальных и инфраструктурных объектов.

"Мы пересмотрим правила, чтобы не допустить перебоев в жизнедеятельности и чрезвычайных ситуаций", — сказал Гладков.

Напомним, ранее губернатор призвал жителей частных домов приобрести генераторы, ведь во время ракетных ударов власти не смогут обеспечить всех резервным питанием. Он также предупредил, что в случае длительных отключений электричества планируют открывать пункты временного размещения для людей, которые останутся без света и тепла.

"Если резервного питания не будет, придется переселять людей в такие пункты. Мы надеемся, что жители заранее позаботятся о себе", — подчеркнул губернатор.

Напомним, что вечером 12 октября в нескольких районах Белгородской области прогремели взрывы. В частности, один из дронов попал в автозаправочную станцию в поселке Ракитное.

Также Фокус писал, что 11 октября губернатор Белгородской области сообщил о веерных отключениях электроэнергии в Белгороде, не назвав причину отключений.