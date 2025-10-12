В Белгородской области пылает АЗС: БПЛА атаковали сразу несколько районов (фото)

Вечером 12 октября в нескольких районах Белгородской области прогремели взрывы — регион подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате ударов ранения получили по меньшей мере трое гражданских, среди них двое детей. Взрывы вызвали многочисленные пожары и повреждения частного транспорта и зданий.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, один из дронов попал в автозаправочную станцию в поселке Ракитное. Информацию подтвердил Оперативный штаб региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, удары пришлись сразу по трем муниципалитетам области.

Взрыв в Ракитянском районе произошел возле дороги Ракитное — Белгород. Беспилотник попал в коммерческий объект, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения. Их госпитализировали в районную больницу, где оказывают необходимую помощь. От детонации загорелись две машины и оборудование, огонь ликвидировали спасатели. Также поврежден навес и еще несколько автомобилей.

В поселке Пролетарское дрон взорвался на стоянке предприятия, повредив три легковушки. В селе Введенская Готня возгорание охватило кабину грузовика, которую оперативно потушили пожарные. Кроме того, обломками повреждены еще два транспортных средства.

В Грайвороне из-за взрывов FPV-дронов в двух частных домах выбило окна, а еще один дрон разрушил крышу гаража. Один из местных жителей получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Ему оказали помощь в Грайворонской больнице, после чего перевезли в городскую больницу №2 в Белгороде.

Последствия атаки в Белгородской области Фото: Вячеслав Гладков Telegram Последствия атаки в Белгородской области Фото: Вячеслав Гладков Telegram

В Шебекино беспилотник попал по территории промышленного предприятия. В результате взрыва загорелось помещение, повреждена крыша и фасад здания. Взрывная волна в селе Муром того же района выбила окна в частном доме.

Еще один пострадавший зафиксирован в Ракитном — во время удара дрона по грузовику мужчина получил осколочное ранение бедра и минно-взрывную травму. Его доставили в больницу, где оказывают помощь.

Двое десятилетних мальчиков получили ранения в Шебекино: один получил взрывную травму и осколочные ранения, у второго диагностировали баротравму. Обоих детей направили в областную детскую больницу. Сейчас местные власти уточняют масштабы разрушений и последствия дроновых атак.

Стоит отметить, что официальные украинские источники, в частности Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, событие не комментировали.

Напомним, что 11 октября в центре Белгорода после ракетного обстрела исчез свет. Также уличное освещение отключилось в пригороде — селе Стрелковое, поселке Дубовое, микрорайоне Восточный, селе Репное и ряде других населенных пунктов.

Также Фокус писал, что с 6 октября в российском Белгороде рядом с крупными объектами начали появляться мобильные генераторы из-за перебоев с электричеством после атак ВСУ.