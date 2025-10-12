У Бєлгородській області палає АЗС: БПЛА атакували одразу кілька районів (фото)

Увечері 12 жовтня в кількох районах Бєлгородської області пролунали вибухи — регіон зазнав масштабної атаки безпілотників. Унаслідок ударів поранення отримали щонайменше троє цивільних, серед них двоє дітей. Вибухи спричинили численні пожежі та пошкодження приватного транспорту й будівель.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, один із дронів влучив у автозаправну станцію в селищі Ракитне. Інформацію підтвердив Оперативний штаб регіону. За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, удари прийшлися одразу по трьох муніципалітетах області.

Вибух у Ракитянському районі стався біля дороги Ракитне — Бєлгород. Безпілотник влучив у комерційний об’єкт, унаслідок чого двоє чоловіків отримали мінно-вибухові травми та численні уламкові поранення. Їх госпіталізували до районної лікарні, де надають необхідну допомогу. Від детонації зайнялися дві машини та обладнання, вогонь ліквідували рятувальники. Також пошкоджено навіс і ще кілька автомобілів.

У селищі Пролетарське дрон вибухнув на стоянці підприємства, пошкодивши три легковики. У селі Введенська Готня займання охопило кабіну вантажівки, яку оперативно загасили пожежники. Крім того, уламками пошкоджено ще два транспортні засоби.

У Грайвороні через вибухи FPV-дронів у двох приватних будинках вибило вікна, а ще один дрон зруйнував дах гаража. Один із місцевих мешканців зазнав уламкових поранень шиї, грудної клітки та ніг. Йому надали допомогу в Грайворонській лікарні, після чого перевезли до міської лікарні №2 у Бєлгороді.

Наслідки атаки у Бєлгородські області

У Шебекіному безпілотник влучив по території промислового підприємства. У результаті вибуху загорілося приміщення, пошкоджено дах і фасад будівлі. Вибухова хвиля в селі Муром того ж району вибила вікна в приватному будинку.

Ще один постраждалий зафіксований у Ракитному — під час удару дрона по вантажівці чоловік отримав уламкове поранення стегна та мінно-вибухову травму. Його доставили до лікарні, де надають допомогу.

Двоє десятирічних хлопчиків зазнали поранень у Шебекіному: один отримав вибухову травму та осколкові поранення, у другого діагностували баротравму. Обох дітей направили до обласної дитячої лікарні. Наразі місцева влада уточнює масштаби руйнувань і наслідки дронових атак.

Варто зазначити, що офіційні українські джерела, зокрема Генеральний штаб Збройних сил України, подію не коментували.

Нагадаємо, що 11 жовтня у центрі Бєлгорода після ракетного обстрілу зникло світло. Також вуличне освітлення відключилося в передмісті — селі Стрілецьке, селищі Дубове, мікрорайоні Східний, селі Ріпне та низці інших населених пунктів.

Також Фокус писав, що з 6 жовтня у російському Бєлгороді поруч із великими об'єктами почали з'являтися мобільні генератори через перебої з електрикою після атак ЗСУ.