Блекаут у Бєлгороді: влада заявила про відключення світла, не назвавши причину (відео)

У Бєлгороді зникло світло, але губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що всі ракети збиті, а від уламків "загорілося сміття". Але в місті ввели віялові відключення.

У центрі Бєлгорода після ракетного обстрілу зникло світло. Раніше губернатор Бєлгородської області повідомив про віялові відключення електроенергії в Бєлгороді, не назвавши причину відключень.

"Ось — у парку Перемоги немає світла", — повідомляють жителі Бєлгорода на відео.

Світла на вулицях немає практично в усьому Бєлгороді.

Також вуличне освітлення відключилося в передмісті — селі Стрілецьке, селищі Дубове, мікрорайоні Східний, селі Ріпне та низці інших населених пунктів.

Раніше В'ячеслав Гладков заявив про ракетну небезпеку, але тут же повідомив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала наша система ППО — збито ворожі ракети".

"Унаслідок падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття — пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється", — заявив Гладков, який закликав місцевих жителів "спускатися в підвал".

Днем раніше Гладков назвав усі Telegram-канали, які повідомляли оперативну обстановку, каналами, які "противник створює, щоб використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні, через них збирати і передавати інформацію, надаючи допомогу іноземним державам, тим самим діючи проти безпеки нашої країни".

До списку, зокрема, потрапили пабліки "Бєлгородський інформатор", "Бєлгород сирена" і "Попіл — Бєлгород", який наразі продовжує публікувати найоперативніші новини та відео від підписників.

А офіційні ЗМІ Бєлгорода тим часом повідомили, що в Бєлгороді обмежили роботу зовнішнього освітлення "з метою зниження навантаження на енергооб'єкти. Також для ефективного розподілу електрики між людьми", — заявив мер Валентин Демидов.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді поруч із великими об'єктами почали з'являтися мобільні генератори. Причина — перебої з електрикою після відповідних атак ЗСУ на обстріли ЗС РФ енергооб'єктів України.

У ніч на 8 жовтня Міністерство оборони Росії відзвітувало про успішне знищення всіх українських БПЛА і промовчало про наслідки масштабної нічної атаки. В окупованому Криму після удару горить найбільша на півострові нафтобаза, а в Бєлгородській і Брянській областях — проблеми з електрикою і водопостачанням.