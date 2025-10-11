Блэкаут в Белгороде: власти заявили об отключениях света, не назвав причину (видео)

В Белгороде пропал свет, но губернатор Вячеслав Гладков заявил, что все ракеты сбиты, а от обломков "загорелся мусор". Но в городе ввели веерные отключения.

В центре Белгорода после ракетного обстрела пропал свет. Ранее губернатор Белгородской области сообщил о веерных отключениях электроэнергии в Белгороде, не назвав причину отключений.

"Вот — в парке Победы нет света", — сообщают жители Белгорода на видео.

Света на улицах нет практически во всем Белгороде.

Также уличное освещение отключилось в пригороде — селе Стрелецкое, поселке Дубовое, микрорайоне Восточный, селе Репное и ряде других населенных пунктов.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о ракетной опасности, но тут же сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты".

"В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — заявил Гладков, который призывал местных жителей "спускаться в подвал".

Днем ранее Гладков назвал все Telegram-каналы, которые сообщали оперативную обстановку, каналами, которые "противник создает, чтобы использовать для дестабилизации обстановки в регионе, через них собирать и передавать информацию, оказывая помощь иностранным государствам, тем самым действуя против безопасности нашей страны".

В список, в том числе попали паблики "Белгородский осведомитель", "Белгород сирена" и "Пепел • Белгород", который на данный момент продолжает публиковать самые оперативные новости и видео от подписчиков.

А официальные СМИ Белгорода тем временем сообщили, что в Белгороде ограничили работу наружного освещения "с целью снижения нагрузки на энергообъекты. Также для эффективного распределения электричества между людьми", — заявил мэр Валентин Демидов.

Напомним, в российском Белгороде рядом с крупными объектами начали появляться мобильные генераторы. Причина – перебои с электричеством после ответных атак ВСУ на обстрелы ВС РФ энергообъектов Украины.

В ночь на 8 октября Министерство обороны России отчиталось об успешном уничтожении всех украинских БПЛА и умолчало о последствиях масштабной ночной атаки. В оккупированном Крыму после удара горит крупнейшая на полуострове нефтебаза, а в Белгородской и Брянской областях — проблемы с электричеством и водоснабжением.