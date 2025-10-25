Три ракети HIMARS: росіяни звинувачують ЗСУ у нібито ударі по дамбі Бєлгородського водосховища (фото)

Росіяни звинуватили Збройні сили України у нібито завданні ракетного удару американськими HIMARS по дамбі Бєлгогодського водосховища. Внаслідок атаки на об'єкті зафіксовано руйнування та є постраждалі.

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито завдали ударів по дамбі водосховища за допомогою трьох ракет HIMARS. Про це пишуть місцеві Telegram-канали з посиланням на джерела, обізнані щодо інциденту.

За інформацією росіян, внаслідок нібито атаки HIMARS на території дамби Бєлгородського водосховища зафіксовані руйнування. Зазначається, що постраждали зокрема кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі шлюзів і гребінь дамби.

У мережі показали також кадри з місця інциденту. Росіяни заявляють, що це нібито наслідки трьох ударів реактивними снарядами HIMARS.

Внаслідок інциденту на момент публікації відомо про двох постраждалих: співробітника дамби та російського гвардійця, що займався охороною об'єкта. Росіяни пишуть, що обоє зазнали множинних осколкових поранень.

Водночас, як стверджують росЗМІ, після перевірки об'єкта було з'ясовано, що цілісність дамби Бєлгородського водосховища через нібито атаку HIMARS не була порушена.

"Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає", — пишуть росіяни.

Офіційної інформації щодо інциденту на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, уночі 24 жовтня російські медіа повідомили про атаку безпілотників у Московській та Ростовській областях РФ.

Також уночі 22 жовтня аналітики інформували про атаку дрона на НПЗ у російському Дагестані, що за понад 1000 кілометрів від лінії фронту.