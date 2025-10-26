Москву атаковали дроны, есть "прилеты" (фото, видео)

Вечером 26 октября дроны атаковали Москву. В сети сообщают о "прилетах" в российской столице.

В окрестностях Москвы вечером был слышен ряд взрывов. На столицу РФ летели беспилотники. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Москву атаковали дроны

Силы вражеской ПВО якобы сбили шесть беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

"Отражена атака еще одного беспилотника, который атаковал Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил мэр города.

Ранее Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на столицу РФ.

Тем временем телеграмм-каналы публикуют видео, на которых слышны взрывы в городе. Также отмечается, что в городе есть попадания. На одном из фото видно столб дыма.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил обстрел вражеской столицы.

"Москва под атакой БПЛА", — лаконично написал он, не вдаваясь в детали.

В частности, взрывы слышали в подмосковном Дубно, где расположен крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики, в Новой Москве и в районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы РФ.

В Москве "пропущенные" Фото: Соцсети

Украинский осинт-ресурс DroneBomber показал маршруты движения БПЛА, добавив, что информация об этом взята из российских источников.

Маршруты движения БПЛА на Москву Фото: X (Twitter)

Ближе к ночи возле Кремля заметили мобильно-огневые группы.

Напомним, в Белгородской области РФ из-за атаки дронов была повреждена дамба местного водохранилища, а уровень воды упал на метр.

Также Фокус ранее писал, что 26 октября российские военные аэродромы подверглись атаке дронов, а взрывы раздавались и в Московской области.