Таємнича зелена куля пронеслася над Москвою після атаки БПЛА, — соцмережі (відео)

У Міноборони Росії вже відзвітували, що збили 40 безпілотників, які летіли на столицю РФ. А москвичі тим часом діляться відео загадкового зеленого спалаху в небі.

У ніч на 27 жовтня 40 безпілотників було збито над територією Московського регіону, зокрема 34 дрони, що летіли на Москву, повідомило Міноборони Росії.

Вибухи було чути в Москві

Аеропорти Домодєдово і Жуковський протягом майже трьох годин не приймали і не відправляли літаки, випливає з повідомлень Росавіації. Про звуки вибухів повідомляли жителі Подольська, Климовська та Домодєдово.

"Загалом за ніч сили ППО знищили 193 українські безпілотники", — повідомили в Міноборони РФ.

При цьому мобільну ППО бачили навіть біля Кремля.

ППО біля стін Кремля

Також повідомлялося про дим у Москві в районі селища Комунарка. ASTRA геолокувала фото очевидців, дим було видно в районі лісового масиву, прилеглого до Проєктованого проїзду.

Відео дня

Крім столичного регіону, дрони перехопили на Брянській, Калузькій, Тульській, Курській, Орловській, Ростовській, Воронезькій, Оренбурзькій, Тамбовській, Бєлгородській, Липецькій і Самарській областях.

Але офіційно не повідомлялося ні про пошкодження, ні про пожежі.

Тим часом у Москві бачили загадкове зелене світіння в небі. Припускають, що це або комета, або метеорит, це також могло бути космічне сміття, але офіційних коментарів усе також немає.

Загадкова зелена куля в Москві

"Явище було видно — з Видного, Дубни, Раменського, Жуковського, Люберець, Красногорська та Одинцова", — повідомляє Telegram-канал Mash.

Фокус писав про вибухи в Москві і про "прильоти", які росЗМІ традиційно назвали "падінням уламків".

Нагадаємо, у вересні загадковий вибух у небі стався в Китаї. Офіційно так і не повідомили, що це було, але самі китайці припустили, що це була робота ППО.