НЛО, ракета, чи метеорит: над Китаєм ППО збила таємничий об'єкт (відео)

Користувачі соцмереж зняли роботу китайської ППО над провінцією Шаньдун. Відео вже стало вірусним і повідомляється, що перед падінням вогняної кулі було чутно два вибухи.

Згідно з відеороликами, опублікованими кількома інтернет-користувачами з Шаньдуна, увечері 12 вересня жителі провінції стали свідками падіння невідомого літаючого об'єкта в нічному небі, пише World Journal.

Таємничий об'єкт збили над китайською провінцією Шаньдун

Вони повідомили, що чули два гучні хлопки, схожі на постріли артилерійських снарядів, після чого з'явився об'єкт, що світився, який, найімовірніше, був збитий і впав. Інцидент супроводжувався потужним спалахом і помітним струсом.

Відео стало популярним на Weibo , викликавши безліч домислів. Деякі користувачі мережі припустили, що це випробування з перехоплення ракети, інші — що це метеорит, а то й зовсім інопланетяни. Співробітники Бюро з надзвичайних ситуацій Вейфана заявили, що наразі не отримували жодної інформації. Але повідомлення про ймовірні появи НЛО в провінції Фуцзянь учора викликали бурхливе обговорення в китайських соціальних мережах.

Один із користувачів, які опублікували відео зі збиттям таємничого об'єкта, стверджує, що інцидент стався в ніч на 12 вересня, в небі над містом Вейфан у провінції Шаньдун.

Очевидці описали, що бачили об'єкт, який рухався з високою швидкістю по параболічній траєкторії. Потім з іншого напрямку швидко наближався інший об'єкт, що світився. Коли два об'єкти перетнулися в повітрі, пролунав сильний спалах і пролунав гучний звук, що нагадує "гарматний постріл".

Згодом жителі Яньтая, Жичжао, Цзінаня та інших місць опублікували відеоролики, в яких стверджували, що стали свідками аномальних явищ у нічному небі, що охопили деякі райони міста і передмістя.

Таємничий об'єкт збили в Китаї

Основні райони спостережень включають повіт Чан'ї міста Вейфан, передмістя Яньтая і прибережні райони Жичжао.

Це явище швидко привернуло увагу. Деякі користувачі мережі припустили, ґрунтуючись на характеристиках, описаних очевидцями, що це, ймовірно, було випробування з перехоплення ракети. Перший об'єкт, що летів, імовірно, був імітатором ракети-мішені, а другий — ракетою-перехоплювачем. Подібні випробування зазвичай використовуються для перевірки можливостей перехоплення систем ППО, зокрема, бойової ефективності технологій термінальної ПРО.

"Якщо підтвердиться, що це випробування з перехоплення ракети, і наші технології термінальної ПРО досягли такого рівня, це продемонструє, що наша система ППО стає все більш досконалою, забезпечуючи кращий захист від повітряних загроз і даруючи нам спокій", — було сказано в одному з повідомлень.

А коли хтось припустив, що це міг бути ворожий дрон, його засміяли, заявивши, що після грандіозного параду в Пекіні ніхто не ризикне атакувати Китай.

Наразі влада не опублікувала чіткої заяви про дивне явище в нічному небі над Шаньдуном. Співробітники Управління з надзвичайних ситуацій Вейфана лише заявили: "Наразі ми не отримували жодної інформації".

