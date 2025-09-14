НЛО, ракета, чи метеорит: над Китаєм ППО збила таємничий об'єкт (відео)
Користувачі соцмереж зняли роботу китайської ППО над провінцією Шаньдун. Відео вже стало вірусним і повідомляється, що перед падінням вогняної кулі було чутно два вибухи.
Згідно з відеороликами, опублікованими кількома інтернет-користувачами з Шаньдуна, увечері 12 вересня жителі провінції стали свідками падіння невідомого літаючого об'єкта в нічному небі, пише World Journal.
Вони повідомили, що чули два гучні хлопки, схожі на постріли артилерійських снарядів, після чого з'явився об'єкт, що світився, який, найімовірніше, був збитий і впав. Інцидент супроводжувався потужним спалахом і помітним струсом.
Відео стало популярним на Weibo , викликавши безліч домислів. Деякі користувачі мережі припустили, що це випробування з перехоплення ракети, інші — що це метеорит, а то й зовсім інопланетяни. Співробітники Бюро з надзвичайних ситуацій Вейфана заявили, що наразі не отримували жодної інформації. Але повідомлення про ймовірні появи НЛО в провінції Фуцзянь учора викликали бурхливе обговорення в китайських соціальних мережах.
Один із користувачів, які опублікували відео зі збиттям таємничого об'єкта, стверджує, що інцидент стався в ніч на 12 вересня, в небі над містом Вейфан у провінції Шаньдун.
Очевидці описали, що бачили об'єкт, який рухався з високою швидкістю по параболічній траєкторії. Потім з іншого напрямку швидко наближався інший об'єкт, що світився. Коли два об'єкти перетнулися в повітрі, пролунав сильний спалах і пролунав гучний звук, що нагадує "гарматний постріл".
Згодом жителі Яньтая, Жичжао, Цзінаня та інших місць опублікували відеоролики, в яких стверджували, що стали свідками аномальних явищ у нічному небі, що охопили деякі райони міста і передмістя.
Основні райони спостережень включають повіт Чан'ї міста Вейфан, передмістя Яньтая і прибережні райони Жичжао.
Це явище швидко привернуло увагу. Деякі користувачі мережі припустили, ґрунтуючись на характеристиках, описаних очевидцями, що це, ймовірно, було випробування з перехоплення ракети. Перший об'єкт, що летів, імовірно, був імітатором ракети-мішені, а другий — ракетою-перехоплювачем. Подібні випробування зазвичай використовуються для перевірки можливостей перехоплення систем ППО, зокрема, бойової ефективності технологій термінальної ПРО.
"Якщо підтвердиться, що це випробування з перехоплення ракети, і наші технології термінальної ПРО досягли такого рівня, це продемонструє, що наша система ППО стає все більш досконалою, забезпечуючи кращий захист від повітряних загроз і даруючи нам спокій", — було сказано в одному з повідомлень.
А коли хтось припустив, що це міг бути ворожий дрон, його засміяли, заявивши, що після грандіозного параду в Пекіні ніхто не ризикне атакувати Китай.
Наразі влада не опублікувала чіткої заяви про дивне явище в нічному небі над Шаньдуном. Співробітники Управління з надзвичайних ситуацій Вейфана лише заявили: "Наразі ми не отримували жодної інформації".
