15 доларів за постріл: у Китаї на параді покажуть "найпотужнішу лазерну систему ППО у світі"

На параді в Пекіні Сі Цзіньпін збирається продемонструвати безліч військових новинок. І експерти зацікавилися таємничим лазерним ППО, яке цілком може виявитися макетом.

Related video

У Китаї ППО називають "найпотужнішою лазерною системою протиповітряної оборони у світі". Але інтрига зберігається до 3 вересня, поки озброєння не покажуть на параді Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у Пекіні, пише Daily Mail.

Передбачається, що в заході візьмуть участь світові лідери, включно з Володимиром Путіним, північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Однак західні військові лідери уважно стежитимуть за подіями здалеку, намагаючись вловити натяки на технологічний потенціал Китаю.

На репетиціях заходу було показано нову лазерну зброю, встановлену на восьмиколісній вантажівці і накриту зеленим брезентом.

Американські аналітики спробують зробити висновок, чи є це реальним технологічним кроком уперед або просто "нісенітницею", повідомив Роб Пітерс, старший науковий співробітник Heritage Foundation. Але зазначив, що хоча створення лазерних систем ППО вимагає великих витрат, їхній "нескінченний магазин" означає, що вони можуть знищувати дрони, витративши всього 15 доларів за постріл.

Серед інших нових зразків військової техніки, продемонстрованих під час навчань, — чотири нові протикорабельні ракети так званого класу "Атака орла", які можуть бути використані для потоплення британських або американських військових кораблів.

Аналітики зазначають, що китайську зброю дедалі частіше застосовують у війнах у всьому світі: у війні в Україні використовували китайські дрони, раніше 2025 року Пакистан використовував винищувач J-10 китайського виробництва і ракету PL-15, щоб збити літак ВПС Індії, вироблений у Франції.

Передбачається, що цей інцидент став першим випадком застосування технологій НВАК у польових умовах для знищення військової продукції західного виробництва.

Парад у Пекіні — що покажуть китайці

Парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни, є важливою подією для Китаю, і очікується, що Сі Цзіньпін виступить із промовою.

Десятки тисяч солдатів пройдуть строєм площею Тяньаньмень, включно з військовослужбовцями з десятків бригад, а також ветеранами.

У Цзик, чиновник, який допомагає організовувати військовий парад, заявив на брифінгу в Пекіні: "Усю представлену цього разу зброю і спорядження обрали з-поміж основних бойових зразків вітчизняного виробництва, які наразі перебувають на озброєнні, до того ж значна їх частина — це нові типи озброєння".

Військові аналітики вважають, що ракета YJ-17, яку покажуть на параді, потенційно здатна нести боєголовки вагою від 600 до 1100 фунтів, що забезпечує їй потужні бронебійні можливості.

Ракетна установка в Пекіні Фото: Соцсети

Судячи з усього, ракета була розроблена для ураження добре захищених військових кораблів, що є ледь завуальованим попередженням Заходу триматися подалі від регіональних конфліктів, найімовірніше з Тайванем.

Тяньжань Сюй, старший аналітик Open Nuclear Network, повідомив, що цю зброю було розроблено для підвищення "шансів ураження корабельних систем ППО і, вочевидь, її розробляють з метою придушення ВМС США в західній частині Тихого океану".

Серед інших очікуваних зразків озброєння — авіаційна ракета YJ-15 і гіперзвукові ракети YJ-19 і YJ-20. Також очікується демонстрація нових танків, винищувачів і безпілотників.

Танк на репетиції параду Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто зі світових лідерів буде присутній на параді в Пекіні, окрім Путіна і Кім Чен Ина.

А на Тайвані припустили, що парад обійдеться в нечувані 5 мільярдів доларів. І посперечалися з Пекіном щодо того, хто насправді воював у Другій світовій війні.