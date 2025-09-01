Мільярдне шоу: скільки Китай витратить на військовий парад за участю Путіна та Ина

На Тайвані стверджують, що військовий парад у КНР обійдеться в колосальні п'ять мільярдів доларів. І наполягають, що офіційний Пекін спотворює історію.

Тайвань і Китай ведуть запеклу суперечку з приводу святкувань присвячених 80-й річниці завершення Другої світової війни. Тайвань стверджує, що Комуністична партія Китаю не має жодного стосунку до перемоги і мільярди витрачаються на брехню, а в Пекіні звинувачують Тайвань у "богохульстві", пише Reuters.

Парад у Пекіні відбудеться 3 вересня, вже відомо, що на нього запрошені Путін і Кім Чен Ин.

У Китаї з розмахом готуються до параду

Тайвань заявляє, що правляча Комуністична партія Китаю неправдиво приписує собі заслугу в керівництві бойовими діями, хоча більша частина бойових дій була здійснена силами тодішньої Китайської Республіки.

Другій світовій війні передувало захоплення Японією північно-східного регіону Китаю — Маньчжурії — 1931 року і вторгнення в іншу частину Китаю 1937 року.

У 1949 році після поразки в громадянській війні уряд Республіки втік на Тайвань, і острів зберіг офіційну назву — Китайська Республіка.

Виступаючи в Тайбеї на науковому семінарі, присвяченому війні, заступник міністра Тайванської ради у справах материкового Китаю Шень Юй-Чжун заявив, що парад у Пекіні, яким у середу куруватиме голова Сі Цзіньпін, фактично обійдеться більш ніж у 36 мільярдів юанів (5 мільярдів доларів США).

Для порівняння, оборонний бюджет Китаю на 2025 рік становить близько 249 мільярдів доларів.

На параді в Пекіні покажуть новітнє озброєння

"Вони готові витратити понад 150 мільярдів тайванських доларів на проведення військових навчань, ігноруючи при цьому внутрішні економічні, трудові та соціальні проблеми Китаю. Цікаво, що думає про цю ситуацію китайський народ", — сказав він.

1 мільярд юанів витратять тільки на паливо і військовий персонал, а також будуть покриті збитки від закриття заводів, щоб забезпечити чисте небо в Пекіні під час параду.

Офіційний Пекін не повідомляв, скільки коштуватиме парад.

Минулого тижня пекінське управління у справах Тайваню заявило, що офіційний Тайбей "ображає" жертви тих, хто загинув, борючись із Японією, заперечуючи ключову роль Комуністичної партії.

Пекін заявляє, що Тайвань є його територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду Тайбея.

Ця річниця також має важливе значення для найбільшої опозиційної партії Тайваню — Гоміньдану (ГМД), яка правила Китайською Республікою до своєї втечі на острів 1949 року.

Голова Гоміньдану Ерік Чу заявив журналістам у Тайбеї, що, хоча комуністи "брали участь" у війні, її вели Китайська Республіка і Гоміньдан.

"Ця історія абсолютно ясна і не може бути спотворена", — сказав він.

