Миллиардное шоу: сколько Китай потратит на военный парад с участием Путина и Ына
На Тайване утверждают, что военный парад в КНР обойдется в колоссальные пять миллиардов долларов. И настаивают, что официальный Пекин искажает историю.
Тайвань и Китай ведут ожесточенный спор по поводу празднеств посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Тайвань утверждает, что Коммунистическая партия Китая не имеет никакого отношения к победе и миллиарды тратятся на ложь, а в Пекине обвиняют Тайвань в "богохульстве", пишет Reuters.
Парад в Пекине состоится 3 сентября, уже известно, что на него приглашены Путин и Ким Чен Ын.
Тайвань заявляет, что правящая Коммунистическая партия Китая ложно приписывает себе заслугу в руководстве боевыми действиями, хотя большая часть боевых действий была совершена силами тогдашней Китайской Республики.
Второй мировой войне предшествовал захват Японией северо-восточного региона Китая — Маньчжурии в 1931 году и вторжение в остальную часть Китая в 1937 году.
В 1949 году после поражения в гражданской войне правительство Республики бежало на Тайвань, и остров сохранил официальное название — Китайская Республика.
Выступая в Тайбэе на научном семинаре, посвященном войне, заместитель министра Тайваньского совета по делам материкового Китая Шэнь Юй-чжун заявил, что парад в Пекине, который в среду будет курировать председатель Си Цзиньпин, фактически обойдется более чем в 36 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).
Для сравнения, оборонный бюджет Китая на 2025 год составляет около 249 миллиардов долларов.
"Они готовы потратить более 150 миллиардов тайваньских долларов на проведение военных учений, игнорируя при этом внутренние экономические, трудовые и социальные проблемы Китая. Интересно, что думает об этой ситуации китайский народ", — сказал он.
1 миллиард юаней потратят только на топливо и военный персонал, а также будут покрыты убытки от закрытия заводов, чтобы обеспечить чистое небо в Пекине во время парада.
Официальный Пекин не сообщал, сколько будет стоить парад.
На прошлой неделе пекинское управление по делам Тайваня заявило, что официальный Тайбэй "оскорбляет" жертвы тех, кто погиб, сражаясь с Японией, отрицая ключевую роль Коммунистической партии.
Пекин заявляет, что Тайвань является его территорией, несмотря на решительные возражения правительства Тайбэя.
Эта годовщина также имеет важное значение для крупнейшей оппозиционной партии Тайваня — Гоминьдана (ГМД), которая правила Китайской Республикой до своего бегства на остров в 1949 году.
Председатель Гоминьдана Эрик Чу заявил журналистам в Тайбэе, что, хотя коммунисты "принимали участие" в войне, ее вели Китайская Республика и Гоминьдан.
"Эта история совершенно ясна и не может быть искажена", — сказал он.
