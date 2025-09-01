Миллиардное шоу: сколько Китай потратит на военный парад с участием Путина и Ына

На Тайване утверждают, что военный парад в КНР обойдется в колоссальные пять миллиардов долларов. И настаивают, что официальный Пекин искажает историю.

Тайвань и Китай ведут ожесточенный спор по поводу празднеств посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Тайвань утверждает, что Коммунистическая партия Китая не имеет никакого отношения к победе и миллиарды тратятся на ложь, а в Пекине обвиняют Тайвань в "богохульстве", пишет Reuters.

Парад в Пекине состоится 3 сентября, уже известно, что на него приглашены Путин и Ким Чен Ын.

В Китае с размахом готовятся к параду

Тайвань заявляет, что правящая Коммунистическая партия Китая ложно приписывает себе заслугу в руководстве боевыми действиями, хотя большая часть боевых действий была совершена силами тогдашней Китайской Республики.

Второй мировой войне предшествовал захват Японией северо-восточного региона Китая — Маньчжурии в 1931 году и вторжение в остальную часть Китая в 1937 году.

В 1949 году после поражения в гражданской войне правительство Республики бежало на Тайвань, и остров сохранил официальное название — Китайская Республика.

Выступая в Тайбэе на научном семинаре, посвященном войне, заместитель министра Тайваньского совета по делам материкового Китая Шэнь Юй-чжун заявил, что парад в Пекине, который в среду будет курировать председатель Си Цзиньпин, фактически обойдется более чем в 36 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).

Для сравнения, оборонный бюджет Китая на 2025 год составляет около 249 миллиардов долларов.

На параде в Пекине покажут новейшее вооружение

"Они готовы потратить более 150 миллиардов тайваньских долларов на проведение военных учений, игнорируя при этом внутренние экономические, трудовые и социальные проблемы Китая. Интересно, что думает об этой ситуации китайский народ", — сказал он.

1 миллиард юаней потратят только на топливо и военный персонал, а также будут покрыты убытки от закрытия заводов, чтобы обеспечить чистое небо в Пекине во время парада.

Официальный Пекин не сообщал, сколько будет стоить парад.

На прошлой неделе пекинское управление по делам Тайваня заявило, что официальный Тайбэй "оскорбляет" жертвы тех, кто погиб, сражаясь с Японией, отрицая ключевую роль Коммунистической партии.

Пекин заявляет, что Тайвань является его территорией, несмотря на решительные возражения правительства Тайбэя.

Эта годовщина также имеет важное значение для крупнейшей оппозиционной партии Тайваня — Гоминьдана (ГМД), которая правила Китайской Республикой до своего бегства на остров в 1949 году.

Председатель Гоминьдана Эрик Чу заявил журналистам в Тайбэе, что, хотя коммунисты "принимали участие" в войне, ее вели Китайская Республика и Гоминьдан.

"Эта история совершенно ясна и не может быть искажена", — сказал он.

